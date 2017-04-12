Такси-сервис Gett запустил в Москве функцию поездки по зафиксированной заранее цене, соответствующее изменение появилось в мобильном приложении компании. В тарифе «Эконом+». При выборе точек отправления и назначения сервис предлагает зафиксировать стоимость при условии, что в ходе пути конечный пункт не изменится. Ранее Gett использовал такие тарифы только в регионах.

Тариф с фиксированной ценой в Gett впервые появился в марте 2016 года в Санкт-Петербурге. В течение года такие же опции появились в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерове, Барнауле, Новокузнецке, Красноярске, Владивостоке, Иркутске, Хабаровске, Казани, Сочи и Новороссийске.

Первым фиксированный тариф на поездки в Москве ввел Uber в середине февраля 2017 года. Алгоритм компании рассчитывает стоимость исходя из предполагаемого времени в пути, средних показателей загруженности дорог в это время суток на нужном направлении, а также протяжённости маршрута и спроса на поездки и фиксирует ее. При этом компания оговаривает, что если дорожная ситуация изменится кардинальным образом, например клиент попадет в пробку, то стоимость поездки может быть изменена.

Яндекс.Такси с 11 апреля 2017 года ввёл фиксированные цены на поездки во всех городах России, где работает сервис. В компании обещают, что цена не изменится «даже если на пути возникнут новые пробки или водителю придётся отклониться от маршрута, построенного Яндекс.Навигатором".