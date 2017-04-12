Алишер Усманов дал интервью газете «Ведомости», где ответил на обвинения Алексея Навального, рассказал зачем он решил объединить «Мегафон» и Mail.ru Group, а также прокомментировал информацию о том, что он, якобы, вмешивался в редакционную политику принадлежащего ему ИД «Коммерсантъ».

Могу сказать только одно: никакую цензуру я там не насаждаю. Это не в моих правилах, и я вообще не принимаю участия в работе моих медийных активов. Единственный инцидент, когда я лично обратил внимание на деятельность «Коммерсанта», был в связи с хулиганской публикацией в журнале «Власть». Кстати, отстраненный тогда [главный] редактор [Максим Ковальский] сейчас снова работает в «Коммерсанте», потому что это не было политической цензурой или персональным конфликтом, а было ответом на этически недопустимый стиль и тон. Ожидаю от сотрудников соблюдения высоких стандартов культуры, а не единых политических взглядов. Предлагаю вам у вашего владельца [Демьяна Кудрявцева, бывшего гендиректора «Коммерсанта"] спросить: была цензура при нем? Бывало, я его не видел по полгода, — сказал Усманов.