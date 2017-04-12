Соруководитель редакции РБК Игорь Тросников на летучке подтвердил сотрудникам редакции, что медиахолдинг в ближайшее время может быть продан. Ранее сообщалось, что одним из возможных претендентов на покупку актива является группы ЕСН Григория Березкина.

По информации агентства RNS, в случае вхождения в капитал РБК Григорий Березкин рассматривает возможность привлечения к управлению медиахолдингом Алексея Абакумова, заместителя гендиректора группы «Румедиа» (управляет радиостанцией Business FM). Ранее он занимал посты замгендиректора РЕН-ТВ и замгендиректора ВГТРК — директора «Радио России». Наиболее известный актив структур Берёзкина в медиа — контрольный пакет издательского дома «Комсомольская правда», приобретённый в 2007. Впрочем, по некоторым данным, затем предприниматель уступил его «Балтийской медиа группе».

По данным газеты «Ведомости», сумма сделки по покупке РБК составит около $50 млн. При этом покупатель получит «очищенный от долгов медиахолдинг». На конец 2016 года долг группы компаний составлял 14,9 млрд рублей, причём большая часть этой суммы приходилась на соглашения с холдингом «Онэксим» Михаила Прохорова.