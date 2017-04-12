Тимченко не верит в paywall для новостных изданий и может доказать эффективность нативной рекламы в «Медузе»


Медиаконсультант Александр Амзин поговорил с экс-главредом и генеральным директором Meduza Галиной Тимченко. Тимченко не верит в paywall для новостей. Она понимает, что владеющий «Ведомостями» Кудрявцев выбрал главредом Булавинова (экс главу Дирекции интернет-вещания «Первого канала») с оглядкой на реакцию власти, а самому влиятельному изданию страны предстоит тяжёлая проверка на прочность. «Медуза» может доказать эффективность нативной рекламы у себя. Интервью опубликовано в издании «Состав», где медийщики берут друг у друга интервью по цепочке. В ближайшее время Тимченко возьмёт своё интервью у Юлии Таратута.

  • Я не верю в paywall для новостных изданий […] Какими бы эксклюзивами не кичились издания, эксклюзивом это будет минуты две макисмум. [но] я прекрасно отдаю себе отчет, что пейвол позволяет некоторым изданиям выжить. Но им придется проститься с мечтой о большой аудитории.
Главред-владелец «Делового Петербурга» Максим Васюков убрал ключевые материалы под жёсткий paywall 11 апреля 2017. «Ведомости» запустили такой в декабре 2016, однако издание поддержало изменения дешёвой подпиской для мобильных читателей.

  • «Ведомости» безусловно входят в пул изданий, находящихся в зоне особого внимания [у власти]. Мне были понятны причины, по которым Кудрявцев никогда не сделал бы ставку на человека изнутри [и сделал главредом Илью Булавинова, а не кандидатуру шеф-редактора Vedomosti.ru Екатерины Дербиловой, поддержанную действующим главредом «Ведомостей» Татьяной Лысовой];
  • «Шапито» — неотъемлемая часть продукта, а не инструмент для нагона социального трафика, […] Иногда и там случаются мегахиты, […] но все-таки чаще аудитория реагирует на серьезные расследования или интервью;
  • «Медуза» кроет всех в области нативной рекламы на российском рынке интернет-изданий […] специальный сервис для рекламодателей […] дает возможность отследить эффективность […]кампании онлайн. Пока что на российском рынке изданий, которые могут предъявить такие же результаты, я не видела.

Примечание: в январе 2017 «Коммерсантъ» обвинил нативного рекламодателя «Медузы», «Эха» и «Бизнес-ФМ» в создании финансовой пирамиды. По данным на сентябрь 2016 года 72% выручки «Медузе» даёт нативная реклама и подавляющее большинство подобных материалов проблем не вызвали — за неполные три месяца 2017 года вышло 65 нативных рекламных материалов, а всего за два с половиной года больше 350. Неудачные инициативы издание быстро сворачивает, так бизнес по консультациям для СМИ «Медуза» закрыла через неделю после запуска.

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