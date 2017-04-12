Принадлежащая Mail.ru Group «ВКонтакте» разрешила прямые видео-трансляции с компьютеров для всех желающих — в них допустимо подключение профессионального вещательного ПО. «Яндекс» перезапустил свои трансляции эфиров «Первого Канала», РЕН ТВ и НТВ ровно месяц назад, в середине марта 2017 года, а ещё в сентябре 2015 у поисковика появился эфир «России 1», «России 2», «Культуры» и того же «НТВ». У поисковика традиционная для него рекламная монетизация — доходы делится между «Яндексом» и телеканалами. В августе 2016 года «Известия» выяснили, что «Яндекс» запланировал выйти на рынок видеорекламы, для этого компания готовила к запуску новое подразделение. Через трансляции ВК тоже можно передавать эфир ТВ и радиостанций, а его запись, при желании, сохранить в архив. Владельцы ВК-трансляций могут подключить систему пожертвований и зарабатывать на платных сообщениях от зрителей. Кроме того, в ВК-эфир можно выводить уведомления социальной природы, например о пользователях, поделившихся трансляцией. На «Яндексе» же социализация невозможна, раньше он экспериментировал с собственными соцсетями, но закрыл их 3 года назад.

C начала 2017 года альянс рекламодателей из Национальной медиагруппы, ВГТРК, «Газпром-медиа», «Первого канала» обсуждает с «Яндексом», создание на базе поисковика отдельной витрины для трансляции живого и архивного контента российского ТВ, русского аналога Hulu. О судьбе их проекта больше ничего не известно.

В 2016 году Google, «Яндекс», ВК, по данным TNS, обогнали федеральные телеканалы по MAU и DAU среди аудитории 12−34 года. Лучший из телевизионщиков, «Первый канал», показал лишь шестое место по охвату, пропустив вперёд серию интернет-проектов. Снижающаяся значимость эфирного ТВ привела в частности, к тому, что тот же Life (телеканал и интернет-проект одновременно), переосмыслил значение классического эфира и постепенно совсем откажется от эфирного вещания. Life стал первым партнёром в трансляциях ВК в октябре 2016 (осенью 2016 года ещё не было свободного доступа для всех желающих вести ВК-трансляции с компьютеров), то есть через год после того, как телеканал стал первым партнёром в трансляциях «Одноклассников».

В той или иной форме трансляция живого видео есть у всех крупных социальных сетей. С 2015 года они работают в «Одноклассниках» (ещё один проект Mail.ru Group, как и ВК) и Facebook. У приложения «ОК» есть монетизация архива эфиров через функцию «включить рекламу». В середине марта 2017 года «Одноклассники» заявили, что возможно они покажут через свои мощности не только обязательный государственный телепакет, но платные подписные телеканалы.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщили, что «ВКонтакте» ведет переговоры с продюсерскими, телевизионными компаниями («СТС медиа», ЮТВ, ТНТ) и администраторами популярных сообществ ВК о производстве эксклюзивного для ВК видеоконтента: «так как это единственный способ конкурировать с другими площадками», — говорил собеседник издания. Через две недели выяснилось, что среди оригинального онлайн-видео «ВКонтакте» будет продолжение для «Даёшь молодёжь», сериала телеканала СТС.

Сервисов Facebook видео-производители, включая большинство крупных спортивных лиг, избегают. Они неохотно делятся привлекательными материалами с FB, не получая ничего взамен. Против этой соцсети в 2016—2017 годах сработала и её собственная статистика — в начале года Nielsen уличил Facebook в завышении на 94% цифр о видеостриминге.