Обновлено в 14:30. Госдума приняла в первом чтении законопроект (.docx) о немедленном удалении из соцсетей запрещённых материалов. 301 депутат проголосовал «За», 10 «против», двое воздержались.
Глава Mail.ru Group Борис Добродеев раскритиковал законопроект о регулировании соцсетей, об этом сообщает «Интерфакс». Группа владеет такими соцсетями как ВКонтакте, «Одноклассники» и «Мой мир». Обновленный проект был внесен в Госдуму 3 апреля депутатами «Единой России» Сергеем Боярским и Андреем Альшевских. 10 апреля думский комитет по информполитике рекомендовал принять документ в первом чтении.
Законопроект нежизнеспособен, нереалистичен и враждебен. Враждебен как интернет-компаниям, так и десяткам миллионов пользователей. Интернет-компании не могут подменять собой и суд, и регулятора, оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов пользовательских публикаций и комментариев. … Очевидно, что данный проект не достигнет своей цели — борьбы с «фейковыми» новостями в интернете, — прокомментировал Добродеев.
Проект обязывает владельца «публичной сети» с аудиторией более 100 000 пользователей в день создать представительство на территории РФ и удалять по заявлению пользователей противоправную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Материалы должны быть удалены в течение суток с момента получения обращения от органов госвласти, местного самоуправления, граждан или организаций.
12 апреля проект должен быть рассмотрен в первом чтении. Как пишет «Коммерсантъ», государственно-правовое управление президента (ГПУ) поддержало концепцию законопроекта, однако не согласилось с тем, что предусматривается блокировка или удаление контента в социальных сетях без решения суда. В правительстве солидарны с мнением ГПУ, подчеркивает издание.
Добавить 1 комментарий
Закон не просто назрел, он уже перезрел, контроль интернет-медиа компаний это уже вопрос выживания страны, в прямом смысле этого слова, а то «партнерам» уже даже провокации с хим. оружием не надо устраивать, достаточно сказать что травили в г. Думе и все тут, получайте войну.
Но если господин Добродеев окажется в итоге прав насчет:
http://www.interfax.ru/russia/608038
А есть плохое чувство что такое вполне очень даже может быть, на примере того же вотсап и телеграмм, алиэкспресс и весь российский екомерс.
То с инстинктом самосохранения у российской элиты есть большие проблемы, будем посмотреть.