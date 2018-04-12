Обновлено в 14:30. Госдума приняла в первом чтении законопроект (.docx) о немедленном удалении из соцсетей запрещённых материалов. 301 депутат проголосовал «За», 10 «против», двое воздержались.

Глава Mail.ru Group Борис Добродеев раскритиковал законопроект о регулировании соцсетей, об этом сообщает «Интерфакс». Группа владеет такими соцсетями как ВКонтакте, «Одноклассники» и «Мой мир». Обновленный проект был внесен в Госдуму 3 апреля депутатами «Единой России» Сергеем Боярским и Андреем Альшевских. 10 апреля думский комитет по информполитике рекомендовал принять документ в первом чтении.

Законопроект нежизнеспособен, нереалистичен и враждебен. Враждебен как интернет-компаниям, так и десяткам миллионов пользователей. Интернет-компании не могут подменять собой и суд, и регулятора, оценивая ежедневно десятки, если не сотни миллионов пользовательских публикаций и комментариев. … Очевидно, что данный проект не достигнет своей цели — борьбы с «фейковыми» новостями в интернете, — прокомментировал Добродеев.

Проект обязывает владельца «публичной сети» с аудиторией более 100 000 пользователей в день создать представительство на территории РФ и удалять по заявлению пользователей противоправную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Материалы должны быть удалены в течение суток с момента получения обращения от органов госвласти, местного самоуправления, граждан или организаций.

12 апреля проект должен быть рассмотрен в первом чтении. Как пишет «Коммерсантъ», государственно-правовое управление президента (ГПУ) поддержало концепцию законопроекта, однако не согласилось с тем, что предусматривается блокировка или удаление контента в социальных сетях без решения суда. В правительстве солидарны с мнением ГПУ, подчеркивает издание.