Bloomberg опубликовал большой материал относительно проекта Amazon по организации доставки дронами. В 2013 году Джефф Безос в эфире шоу «60 минут» пообещал, что компания обеспечить доставку товаров за 30 минут при помощи дронов. С тех пор в проект вложено $2 млрд, над ним работало около тысячи человек, но он все так же далек от завершения. Например, в 2021 году компания запланировала 2500 полётов дронов, но не смогла их осуществить, а в 2022 году в плане стоит уже 12 000 запусков беспилотников. При этом как рассказывают источники Bloomberg. Тестовые полеты проводятся с нарушением техники безопасности, что уже несколько раз привело к ситуациям, опасным для жизни людей. После инцидентов Amazon ограничился тем, что уволил тех, кто пытался обсудить проблему с вышестоящим руководством.