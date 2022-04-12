«Ростех» через дочерние структуры приобрела 25,1% долю российского разработчика электроники на процессорах «Байкал» — компании «Эдельвейс». Источники Cnews утверждают, что бенефициаром «Эдельвейса» является основатель производителя суперкомпьютеров «Т-платформы» Всеволод Опанасенко. Согласно ЕГРЮЛ, с марта 2014 г. единственным учредителем «Эдельвейса» выступала Зинаида Пахоменкова. На рынке никто из участников ее не знает, но по данным двух источников, знакомых с семьей Всеволода Опанасенко, так зовут его тещу.

По словам источников, в конце марта 2022 г. Опанасенко начал работать топ-менеджерской должности в одной из структур «Ростеха». Возможно, это структуры «Росэлектроники», или «Национального центра информатизации». Всеволода Опанасенко подозревают в особо крупном мошенничестве из-за нарушений при поставке в МВД партии компьютеров на процессорах «Байкал-Т1». Сами «Т-Платформы» государство планировало к финансовому оздоровлению после спровоцированных уголовным делом проблем. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», в отношении компании принято решение о взыскании средств на 258,5 млн руб., обжалуются иски на сумму 29,8 млн руб.