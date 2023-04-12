Администрация Джозефа Байдена заявила, что запрашивает комментарии общественности о потенциальных мерах контроля для систем искусственного интеллекта, поскольку возникают вопросы о его влиянии на национальную безопасность и образование. ChatGPT стала самым быстрорастущим потребительским приложением в истории с более чем 100 миллионами активных пользователей в США в месяц.

Национальное управление телекоммуникаций и информации, агентство Министерства торговли, которое консультирует Белый дом по вопросам телекоммуникационной и информационной политики, хочет внести свой вклад, поскольку существует "растущий интерес регулирующих органов" к "механизму подотчетности искусственного интеллекта". Агентство хочет знать, существуют ли меры, которые можно было бы принять для обеспечения уверенности в том, "что системы искусственного интеллекта являются законными, эффективными, этичными, безопасными и в остальном заслуживающими доверия". По словам главы управления по телекоммуникациям и информации в Минторге США Алана Дэвидсона, которого цитирует WSJ, его ведомство обладает совещательными полномочиями, предоставляя свои выводы в администрацию Белого дома, и не может самостоятельно инициировать разработку законопроекта. Сообщается, что сам президент Байден уже обсуждал тему возможного регулирования ИИ со своим экспертным советом по высоким технологиям, в состав которого входят представители таких компаний, как Google, Microsoft и т. п.