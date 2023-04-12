Mediascope рассказала, что в марте 2023 года Telegram впервые догнал и обогнал YouTube по ежедневной аудитории. Теперь у мессенджера 50,9 млн DAU, у YouTube 50,7 млн. На первом месте остаётся ВКонтакте с 53,3 млн DAU.

Раз в месяц YouTube смотрят 13 млн россиян, во ВКонтакте заходят 86,9 млн, в Telegram - 76 млн. TikTok с 32,2 млн MAU обгоняет "Одноклассников" с 20,8 млн. У Instagram запрещённой "Меты" остался 7,1 млн ежемесячных пользователей, у её же Facebook - 1,8 млн.