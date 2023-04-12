Доходы девяти крупнейших российских блогеров за 2022-й выросли на 24%, рассказали «Известиям» специалисты по маркетингу. За прошлый год так называемые инфоцыгане заработали более 4 млрд рублей. Эксперты считают, что повышенный успех связан с тем, что в непростые времена людям нужна поддержка, гарантия надежного будущего, которую продают коучи. Больше всего за прошлый год заработали Валерия Чекалина (более 1 млрд рублей), Александра Митрошина (650 млн), Аяз Шабудтинов (600 млн), Оксана Самойлова (500 млн), Гоар Аветисян (500 млн), Елена Блиновская (450 млн), Виктория Боня (250 млн), Инна Тлиашинова (200 млн) и Надин Серовская (150 млн).

По сравнению с предыдущим годом доход этой группы вырос почти на миллиард рублей (на 24%). Одной из главных площадок для заработка для них по-прежнему является запрещённый в России Instagram, вторая опора успеха - Telegram.

Первая выполняет функцию рекламной платформы: там коучи выкладывают доказательства успешности себя и своих курсов (в основном роскошный образ жизни, советы и восторженные отзывы тех, кто прошел обучение), а также ссылки на новые тренинги. Telegram — место уже для более плотной обработки клиентов: через него ведется общение, а также достаточно часто именно посредством каналов и закрытых чатов проходят сами курсы, утверждается в исследовании.

Валерию Чекалину и Александру Митрошину уже обвиняют в уклонении от налогов. Инфобизнесмены часто работают через ИП даже когда доходы превышают законодательно установленный порог для этого типа юрлица, получая деньги через родственников и друзей.