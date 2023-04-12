На прошлой неделе мексиканской аудитории представили стартап Plata Card. Это кредитная карта с 60-дневным льготным периодом и ставкой в ~75% годовых, с кэшбэком до 5% в 4 выбранных категориях и 1% в остальных.

Сооснователи компании - три топ-менеджера Тинькофф Банка, покинувшие банк весной 2022 года. В качестве CEO сейчас выступает Нери Толлардо (ранее вице-президент Тинькофф по стратегии; в Тинькофф с 2019 года). Другие основатели - Александр Бро (ранее вице-президент, отвечал за партнёрства, нефинансовые сервисы, карты лояльности, такие как All Airlines; в Тинькофф с 2012 года, теперь - директор по развитию Plata Card) и Данил Анисимов (ранее вице-президент по продуктам и портфельному менеджменту; в Тинькофф с 2010 года).

До Тинькофф Нери Толлардо 8 лет трудился в Morgan Stanley, в том числе вице-президентом по анализу банковских эмитентов региона CEEMEA. Александр Бро в Тинькофф приехал из США, где 8 лет отработал в U.S. Bank.

Forbes писал, что в финансировании проекта поучаствовал Олег Тиньков деньгами от продажи своей доли в TCS Group.

Той же весной 2022 года Тинькофф Банк покинул CEO-дуэт в составе Оливера Хьюза и Павла Фёдорова. Осенью 2022 года они запустили финтех-стартап Kinetic Finance вместе с несколькими бывшими коллегами по "Тинькову". Компания базируется на Филиппинах, ориертируется на рынок Юго-Восточной Азии, в ходе рауна А привлекла $16 млн от нескольких ангелов и фондов.

Ещё в 2020 году два бывших вице-президента TCS Group Артём Яманов и Александр Емешев основали в Германии необанк Vivid Money. На конец марта 2023 года Vivid Money обещают выйти на операционную прибыль к концу года, заявляют о полумиллионе клиентов, называют подписки на премиум-сервисы основным драйвером дохода. Премиум - это план Vivid Prime, он стоит €9,90 в месяц. Vivid Standard - бесплатное обслуживание с ограничениями и платежами за отдельные услуги.