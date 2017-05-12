Несколько человек, близких к «Ростелекому» и знакомые сотрудников оператора рассказали «Ведомостям», что до 1 июня президент оператора Михаил Осеевский примет решение о будущем проекта «Спутник». Закрытие маловероятно, — утверждает человек, представленный как знакомый менеджеров «Ростелекома» — возможно «Спутник» переориентируют «на задачи, связанные с расчетом больших данных». «Спутник» занимается Big Data-проектами Ростелекома с 2015 года. Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков подтвердил, что планы пересматриваются: «Необходимо будет внести коррективы, соответствующие действительности. Компания хочет повысить эффективность и снизить расходы».

На площадке РИФ+КИБ 2014 вице-президент Ростелекома Алексей Басов оценил затраты на создание « Спутника», на тот момент , ниже затрат , например , на GetTaxi. 3 года назад Gett потратил на себя $52 млн. «А что сильнее повлияет на жизнь населения страны — жизнь рассудит», резюмировал в 2014-м Басов.

Ростелеком запустил «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014 года, но работу над проектом несколько энтузиастов начали ещё в 2008 году. Ростелеком поддержал их инвестициями в 2012-м и позднее предположил, что «Спутник» мог бы стать сервисно-поисковым порталом, «который сделал бы жизнь рядового гражданина легче». «Дочки» «Ростелекома» «РТКомм.ру» и «Ростелеком интернэшнл лимитед» владеют 74,99% ООО «Спутник», остальное принадлежит Вячеславу Рудникову и Василию Васину. В 2015 стратегия поменялась и оператор решил сделать из «Спутника» маркетинговый инструмент, адаптированный под абонентов Ростелекома. За 2016 год небольшая посещаемость «Спутника» упала в два раза, в июне владельцы снова изменили мнение и увидели перспективу в создании проектов для государственных и окологосударственных структур.

В активах «Спутника» алгоритмы машинного обучения и умение работать с большими неструктурированными данными, считают собеседники «Ведомостей». По их словам технологии «Спутника» действительно применяют в инфраструктуре электронного правительства (Ростелеком продавал «инфраструктуру электронного правительства» с 2010 года, то есть прямого отношения к «Спутнику» у неё не было; в 2016 году Счётная палата РФ сомневалась, что оператор работал над «электронным правительством» эффективно). Ещё одна работающая технология «Спутника», говорят собеседники «Ведомостей» — анализ оттока аудитории.