ТАСС: CEO холдинга Veon (ранее был известен под названием Vimpelcom Ltd.) Жан-Ив Шарлье пообещал собственникам в ходе телефонной конференции: «Мы планируем инвестировать примерно $100 млн ежегодно [в интернет-платформу Veon, которая позволяет обмениваться сообщениями, изображениями, совершать аудио- и видеозвонки] в течение следующих нескольких лет», — Шарлье пояснил, что это относительно небольшие деньги по сравнению с совокупными инвестициями компании в ключевой телеком-бизнес.

Для сравнения — в начале 2016 года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров оценивал расходы на свой мессенджер в 1 миллион долларов в месяц.

Среди глобальных партнёров новой платформы Veon есть MasterСard и музыкальный Deezer. Локальными партнёрами Veon в России могут стать видеосервис «Амедиатека», владелец Deezer Леонид Блаватник — его сооснователь, и продавец одежды и обуви Lamoda (ещё один проект Блаватника). В РФ Veon возможно появится во II квартале 2017 года. В сети российского «Билайна» по состоянию на март 2017 и оценкам самого оператора, популярными мессенджерами были: WhatsApp, который используют примерно 68,7% клиентов «Билайна», Viber — 45,7%, Skype — 38,3%, Telegram — 7,5%. В среднем на одного клиента «Билайна» приходится 1,73 мессенджера (аудитория оператора составляет 100,86 млн пользователей).

Сотовые операторы проиграли рынок Over the Top перечисленным выше и другим сервисам и теперь ищут возможности хоть как-то поучаствовать с разделе этого сегмента. Как минимум с 2014 года «Билайн» (и МТС) готовят платформы для интернет-мессенджеров и звонилок. Тогда операторы выбрали платформу Rich Communications Services, продвигавшуюся GSM Association. К сентябрю 2016 года «Вымпелком» договорился с разработчиком корпоративного мессенджера Staply о совместном участии в проекте создания защищенного интернет-мессенджера для чиновников и работников госпредприятий. В начале того же года МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 объединились в альянс, чтобы «стандартизировать IP-интерфейсы интернет-сервисов», а летом Медиа-коммуникационный союз, чьими учредителями являются, в частности, сотовые операторы, предложил законопроект, по которому мессенджеры и почтовые сервисы должны будут заключать договоры с операторами связи.