По словам советника высшего суда Евросоюза, Uber должен иметь лицензию как транспортная компания. Инициатива юриста, как сообщает издание The Washington Post, носит исключительно рекомендательный характер, но она будет учтена судом в Европейском союзе, который вынесет окончательное решение в течение этого года. Если суд не признает Uber цифровой платформой, то компанию обяжут оформить лицензию на оказание транспортных услуг.