Яндекс.Касса запустила функцию приема платежей из маркетинговых писем, без необходимости перехода на сайт продавца, говорится в сообщении компании. Клиенты Яндекс.Кассы могут создавать email-рассылки с приёмом оплаты через сервис SendPulse. Это онлайн-платформа, которая специализируется на массовых email-, SMS- и пуш-рассылках. Каждый месяц через SendPulse компании по всему миру отправляют около 300 миллионов писем. На сервисе зарегистрировано больше 515 тысяч аккаунтов, из них 182 тысячи — в России.

По оценкам аналитиков Яндекс.Денег, добавление платежной кнопки в письмо позволит увеличить конверсию от email-рассылки до 25% в зависимости от воронки продаж сервиса.

Платёжная кнопка Яндекс.Кассы поможет увеличить конверсию в продажи тем, кто активно развивает email-маркетинг. Сейчас некоторые онлайн-магазины и сервисы теряют клиентов, которые переходят из писем на сайт, но так и не доходят до оплаты. Причины могут быть разные: передумал, что-то отвлекло, неудобная корзина и так далее. Но известно, что чем меньше действий требуется от пользователя, тем выше вероятность покупки. Наша услуга как раз решает эту задачу: человек видит в письме интересующий товар или услугу, тут же нажимает кнопку и рассчитывается любым удобным способом, — сказала Оксана Коробкина, руководитель развития дистрибуции Яндекс.Кассы.

В email-рассылках используется технология Яндекс.Кассы «Умный платёж». С её помощью компания может предложить клиенту три наиболее удобных именно для него способа оплаты. Среди них могут быть электронные кошельки, банковские карты, счета мобильных номеров, интернет-банкинги или наличные.