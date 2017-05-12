По данным отчета Торгового представительства США, борьба с пиратством не приносит значимых результатов в России, поэтому в стране снижается уровень защиты интеллектуальной собственности, как и в предыдущие четыре года. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В исследовании отмечается только работа Мосгорсуда по блокировке пиратских сайтов в 2016 году. Однако за год число копий фильмов, которые отсняли в кинотеатрах, выросло в четыре раза.