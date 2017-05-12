Приложение такси «Максим» пропало из Google Play 28 апреля после того, как «Максим» потребовал у Google удалить из маркета нелегальный клон своего сервиса. Но по ошибке был заблокирован доступ к скачиванию оригинального мобильного приложения на территории России и США. Специалисты компании многократно обращались в Google через сайт, e-mail и по телефону с требованием исправить ошибку. Сегодня, спустя две недели, приложение восстановили.

Приложение «Максим» имеет около 4 миллионов скачиваний в Google Play. За две недели отсутствия в магазине приложение потеряло более 100 тысяч новых пользователей, говорится в сообщении такси-сервиса.

Представитель сервиса сказал «Роем», что несмотря на потери, компания не будет судиться с Google:

Мы встретили со стороны сотрудников Google понимание, сочувствие и желание нам помочь. В обход всех бюрократических процедур нам удалось решить вопрос всего за 14 дней, тогда как известны случаи, когда подобные ситуации разрешались по полгода. Поэтому мы тоже намерены поступить по-джентльменски и закрыть этот вопрос, сказали в компании.

Что касается нелегальных клонов такси-сервиса, в настоящее время Google заблокировал один из нелегальных клонов, «Максим» продолжает добиваться удаления из маркета всего нелегального контента, имитирующего название и фирменную символику своего бренда.