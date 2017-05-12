Алексей Лазоренко, глава райдшеринговго сервиса BlaBlaCar в России, в интервью «Роем!» рассказал, что Mail.ru Group не пропускает их рекламу во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» из-за того, что холдинг развивает конкурирующий сервис BeepCar.

[Н]екоторые их методы нам непонятны. В частности, они полностью перекрыли нам рекламу на своих площадках. Такой подход вызывает недоумение и вопросы. Они просто не пускают нас рекламироваться на этих площадках, модераторы не пропускают наш контент без внятных аргументаций. Для нас это непонятно. Такой себе бизнес по-русски, привет из 90-х. Окей, конкуренция есть конкуренция.