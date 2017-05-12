Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов сообщил, что банк отменил ограничение привязывать карты к отделению. Об этом пишет ТАСС. «У нас была проблема, что если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение», — рассказал Торбахов.
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на самом деле все далеко не так… мой личный печальный опыт решения такого кейса — http://www.banki.ru/services/questions-answers/?questionId=9647233