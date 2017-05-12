Комиссия ФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства установила, что ООО «Блэк Фрайдэй» Владимира Кима незаконно присвоило исключительные права на товарный знак «Black Friday». Такие действия противоречат требованиям части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции, сообщило антимонопольное ведомство. Предприниматель Владимир Ким зарегистрировал товарный знак распродаж в 2013 году. В октябре 2016 года его компания подала в суд иск по защиты своей торговой марки Black Friday на компанию ООО «Эксперт Таун», которая на тот момент являлась оператором распродаж, проводимых членами Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ). В свою очередь АКИТ обратился в ФАС и инициировал расследование в отношении компании «Блэк Фрайдэй», которое завершилось сегодняшним решением:

«Исходя из установленных обстоятельств, Комиссия ведомства пришла к выводу, что регистрация ООО «Блэк Фрайдэй» товарного знака Black Friday направлена, в первую очередь, на монополизацию рынка услуг интернет-площадок агрегаторов путем недопущения на него иных хозяйствующих субъектов», — сказала начальник отдела защиты от недобросовестной конкуренции Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Наталья Кононова.

В соответствии с частью 2 статьи 14.4 закона о защите конкуренции и подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации такое решение Службы является основанием для признания правовой охраны товарного знака недействительной.

Весной 2016 года лишить компанию Владимира Кима прав на знак «Black Friday» попыталось «М.Видео». Продавец обратился в Суд по интеллектуальным правам, однако дело было переадресовано в Роспатент. В октябре 2016 патентное ведомство отказалось удовлетворить требование «М.Видео». Для победы через инициативу АКИТ, истцам хватило зарубежного понимания термина. Ассоциация («М.Видео» один из её членов, наряду с Ozon, Lamodа, Media Markt, OTTO Group Russia, re:Store, «220 Вольт», «Связной», «Ситилинк», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт», Chicco, Холодильник.ру и другими) доказала ФАС, что:

«В США обозначение BLACK FRIDAY (Черная пятница) является общеупотребимым названием дня, следующим за Днем Благодарения (четвертым четвергом ноября), которое с 1932 года употребляется для обозначения дня начала сезона Рождественских распродаж. В более чем 20 штатах (например, в Калифорнии, Флориде, Мичигане, Огайо) день признан официально выходным днем. Кроме США обозначение «Black Friday» широко используется для обозначения праздника распродаж в Канаде, Великобритании, Франции, Индии, Мексике и других странах. […] обозначение «Black Friday» за рубежом свободно используется разными лицами как в традиционной торговле, так и в сфере электронной коммерции, в том числе в доменных именах, на страницах Интернет-сайтов в связи с информированием потребителей о скидках на товары в день распродаж. […] Даже при условии того, что в России до 2013 года онлайн-распродажи «Black Friday еще не получили такого широкого распространения, как в настоящее время, информация о проведении такого мероприятия в США была доступна, широко освещалась и была известна российским гражданам (наравне с иными социокультурными мероприятиями и праздниками, традиции проведения которых зарождались в иных странах, а в дальнейшем обрели популярность в России – День святого Валентина, Хеллоуин и тд). В подтверждение указанного факта АКИТ представлен перечень интернет сайтов, на которых упоминается мероприятие BLACK FRIDAY (с 2008 года по настоящее время).»