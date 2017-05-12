Компьютеры МВД атаковал вирус-шифровальщик, рассказал RNS основатель и глава Group-IB Илья Сачков. Одновременно вирус поразил офисные компьютеры российского оператора связи «Мегафон» [не путать с серверами, обеспечивающими услуги связи, функционирующими без сбоев]. Директор «Мегафона» по связям с общественностью Петр Лидов заявил «Медузе»: «Компьютеры шифровались и просили выкуп. Оформление такое же» (пресс-службы «Билайна» и МТС рассказали Content Review, что их вирус не затронул, в Tele2 попросили уточнить контекст вопроса и ничего больше не рассказали на момент публикации).

Иллюстрация из трансляции TJournal, издание следит за развитием эпидемии

Антивирусная компания Avast подсчитала, что 12 мая насчитываются десятки тысяч заражений вирусом-шифровальщиком по всем миру, но преимущественно в России, на Украине и Тайване. На поражённых компьютерах демонстрируется предложение заплатить владельцам вируса биткоинами.

Класс вирусов шифровальщиков-вымогателей хорошо известен. Интересно, что в значительном числе прошлых заражений владельцы вируса просили расплачиваться с ними не биткоинами, а такими методами, как, например, платная SMS. Эти номера предоставляют так называемые «контент-провайдеры» (альтернативные способы платежа: Qiwi кошелёк, пополнение номера телефона), но без достаточно пассивной позиции сотовых операторов, работа подобных структур в сотовых сетях была бы невозможна.