Компьютеры МВД атаковал вирус-шифровальщик, рассказал RNS основатель и глава Group-IB Илья Сачков. Одновременно вирус поразил офисные компьютеры российского оператора связи «Мегафон» [не путать с серверами, обеспечивающими услуги связи, функционирующими без сбоев]. Директор «Мегафона» по связям с общественностью Петр Лидов заявил «Медузе»: «Компьютеры шифровались и просили выкуп. Оформление такое же» (пресс-службы «Билайна» и МТС рассказали Content Review, что их вирус не затронул, в Tele2 попросили уточнить контекст вопроса и ничего больше не рассказали на момент публикации).

Иллюстрация из трансляции TJournal, издание следит за развитием эпидемии

Антивирусная компания Avast подсчитала, что 12 мая насчитываются десятки тысяч заражений вирусом-шифровальщиком по всем миру, но преимущественно в России, на Украине и Тайване. На поражённых компьютерах демонстрируется предложение заплатить владельцам вируса биткоинами.

36,000 detections of #WannaCry (aka #WanaCypt0r aka #WCry) #ransomware so far. Russia, Ukraine, and Taiwan leading. This is huge. pic.twitter.com/EaZcaxPta4

— Jakub Kroustek (@JakubKroustek) May 12, 2017