Антон Никоноров, работавший в «Альфа-Банке» и «Сбербанк-технологиях», передумал делать криптоэквайринг и процессинг платежей. Теперь его Intruder -- необанк для самозанятых. «Целевая аудитория банка — представители поколения Z, особенно стримеры, инфлюенсеры и блогеры», которые с его помощью смогут автоматизировать продажи в соцсетях.

По словам Никонорова, создатели вложили в проект €400 тысяч собственных денег и получили ангельские инвестиции от частного лица в размере €80 тысяч. У проекта готов MVP. Сейчас стартап ищет инвесторов для получения лицензии на финансовую деятельность в ЕС и привлечения клиентов. Проект рассчитывает получить не менее €500 тысяч.

Один из известнейших в Европе финтех-стартапов Revolut тоже основан выходцем из России Николаем Сторонским. В феврале «Тинькофф банк» объявил, что вложит «до €25 млн» в финтех-проект своих топ-менеджеров, которые ушли из компании создавать европейский стартап. Старший вице-президент по развитию бизнеса Артем Яманов и вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев запустят в 2020 году «никак не связанный» с бывшим работодателем бизнес