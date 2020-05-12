Пять экс-топ-менеджеров онлайн-маркетплейса Lamoda приступят к работе во втором по выручке российском ритейлере «Магнит», передают «Ведомости».
- Сооснователь Lamoda и бывший главный исполнительный директор Флориан Янсен станет исполнительным директором «Магнита»
- Бывший операционный директор Lamoda Пол Роговски станет директором по трансформации
- Бывший финансовый директор Lamoda Фабиан Шефер станет директором по аналитике и управлению данными
- Бывший технический директор Lamoda Валентин Щитов станет директором по информационным технологиям
- Бывший директор по стратегии Lamoda Павел Орлов станет директором по инновационному развитию и партнерству.
Перед ними встанет задача запуска «эффективной омниканальной платформы в ответ на изменяющиеся потребности покупателей». Неактивный ранее в сферах «цифровых технологий, онлайн-торговли и инноваций» ритейлер постарается догнать в интернете основного конкурента, X5 Retail Group, которая в апреле назвала себя «лидером рынка онлайн-продаж продуктов питания» с оборотом доставок «Перекрёстка» и «Пятёрочки» объемом в 1,7 млрд руб.
В «Ламоде» остался последний кофаундер, Буркхард Биндер. Ещё двое, Нильс Тонзен и Доминик Пикер, ушли в 2018 году.
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Ламода пошла на дно крысы побежали
Был озадачен осознанием того, что Магнит действительно как-то клал болт на интернет всё это время.
А зачем было класть, если можно было не класть?
А Ламода теперь уже того, всё?