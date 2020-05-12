Пять экс-топ-менеджеров онлайн-маркетплейса Lamoda приступят к работе во втором по выручке российском ритейлере «Магнит», передают «Ведомости».

Сооснователь Lamoda и бывший главный исполнительный директор Флориан Янсен станет исполнительным директором « Магнита»

Бывший операционный директор Lamoda Пол Роговски станет директором по трансформации

Бывший финансовый директор Lamoda Фабиан Шефер станет директором по аналитике и управлению данными

Бывший технический директор Lamoda Валентин Щитов станет директором по информационным технологиям

Бывший директор по стратегии Lamoda Павел Орлов станет директором по инновационному развитию и партнерству.

Перед ними встанет задача запуска «эффективной омниканальной платформы в ответ на изменяющиеся потребности покупателей». Неактивный ранее в сферах «цифровых технологий, онлайн-торговли и инноваций» ритейлер постарается догнать в интернете основного конкурента, X5 Retail Group, которая в апреле назвала себя «лидером рынка онлайн-продаж продуктов питания» с оборотом доставок «Перекрёстка» и «Пятёрочки» объемом в 1,7 млрд руб.

В «Ламоде» остался последний кофаундер, Буркхард Биндер. Ещё двое, Нильс Тонзен и Доминик Пикер, ушли в 2018 году.