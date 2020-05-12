Павел Дуров сообщил в блоге, что планы по запуску блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram отменяются. Решение объяснил тем, что «американский суд запретил выпуск Gram» всем, не только американским инвесторам, потому что и в случае выпуска вне юрисдикции США защищаемые американскими регуляторами инвесторы могут до них добраться и пострадать.
Дуров отметил, что виной всему порочный круг -- попытки децентрализации зависимой от США мировой финансовой системы проваливаются из-за её централизованности и зависимости от США.
Telegram больше не будет никак «активно вовлечён» в разработку TON. Дуров призывает не доверять свои данные и деньги командам, использующим его имя или бренды TON и Telegram (дезавуируя таким образом проекты TON Community, Free TON и TON Labs). «Ни один нынешний или бывший член нашей команды не вовлечён в эти проекты», пишет он.
Могут появиться сети, основанные на технологиях, которые мы разработали для TON. Но мы никак не будем связаны с ними и наверняка никак их не поддержим. Будьте осторожны и не дайте ввести себя в заблуждение
В посте нет информации о том, как Telegram будет улаживать дела с участниками пресейла Gram. Среди них есть структуры Абрамовича, Абызова, Гуцериева, Солонина (Qiwi), Якобашвили («Вимм-билль-данн»). Если всем инвесторам вернут 72% инвестиций, Telegram придётся изыскать $1,224 млрд, плюс выплатить штрафы SEC.
Ранее Дуров пообещал возвратить инвесторам деньги, получив их от продажи доли в Telegram.
Дуров наверняка мог бы найти стратегического инвестора и продать компанию целиком: в разное время Telegram интересовались и Google, и китайские корпорации, утверждают инвесторы, с которыми пообщался The Bell. Один из них слышал, что у Telegram прямо сейчас есть несколько офферов от «китайских конгломератов». Другой считает, что Дуров мог бы продать 20−25% состоятельным арабским инвесторам.
«Но привлечь финансового инвестора в проект, у которого нет плана монетизации или продажи, практически невозможно», — оговаривается один из инвесторов TON. «Покупать миноритарную долю имеет смысл только в прибыльном бизнесе или с расчетом на дальнейший рост капитализации. Telegram — пока не тот случай», — согласен управляющий партнер фонда Leta Capital Александр Чачава.
Речь может идти и о каких-то дружественных деньгах, которые помогли бы как можно скорее рассчитаться с инвесторами TON, допускает один из собеседников The Bell. К примеру, у Дурова были хорошие отношения с Романом Абрамовичем, который и сам инвестировал в TON. Но дружественные деньги рано или поздно тоже придется возвращать.
Двое знакомых Дурова уверены, что продажа Telegram на самом деле не входит в его планы. «Продавать он ничего не будет, это его принципиальная позиция», — утверждает один из них. «Я думаю, что так даже вопрос не стоит. Уверен на 99%, что тема продажи доли Дуровым вообще не рассматривается», — подтверждает другой. Они могут перекредитоваться, придумать способ монетизации, в крайнем случае — найти способ заработать на своей пользовательской базе, но продавать долю все равно не станут, уверен он.
Добавить Нет комментариев