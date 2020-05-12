Павел Дуров сообщил в блоге, что планы по запуску блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram отменяются. Решение объяснил тем, что «американский суд запретил выпуск Gram» всем, не только американским инвесторам, потому что и в случае выпуска вне юрисдикции США защищаемые американскими регуляторами инвесторы могут до них добраться и пострадать.

Дуров отметил, что виной всему порочный круг -- попытки децентрализации зависимой от США мировой финансовой системы проваливаются из-за её централизованности и зависимости от США.

Telegram больше не будет никак «активно вовлечён» в разработку TON. Дуров призывает не доверять свои данные и деньги командам, использующим его имя или бренды TON и Telegram (дезавуируя таким образом проекты TON Community, Free TON и TON Labs). «Ни один нынешний или бывший член нашей команды не вовлечён в эти проекты», пишет он.

Могут появиться сети, основанные на технологиях, которые мы разработали для TON. Но мы никак не будем связаны с ними и наверняка никак их не поддержим. Будьте осторожны и не дайте ввести себя в заблуждение

В посте нет информации о том, как Telegram будет улаживать дела с участниками пресейла Gram. Среди них есть структуры Абрамовича, Абызова, Гуцериева, Солонина (Qiwi), Якобашвили («Вимм-билль-данн»). Если всем инвесторам вернут 72% инвестиций, Telegram придётся изыскать $1,224 млрд, плюс выплатить штрафы SEC.

Ранее Дуров пообещал возвратить инвесторам деньги, получив их от продажи доли в Telegram.