Структуры «Ростеха» разработают базовые станции 5G совместно с подконтрольной «ИКС Холдингу» НПК «Криптонит». Всего «Ростех» планирует вложить в исследования и разработки в этой области 4,4 млрд руб., а коммерческий выпуск может начать в 2024 году. «Спектр» учрежден «Ростехом» в августе 2021 года, компания рассчитывала стать «национальным вендором оборудования для сетей связи 4G, 5G и 6G». Уже осенью «Спектр» предоставил операторам LTE-оборудование для тестирования, однако оно, по оценке участников рынка, не показало даже минимальной функциональности.

О тестировании оборудования в ноябре 2021 года заявляла МТС, но о массовых поставках не сообщалось. Другим потенциальным конкурентом «Спектра» в сегменте могло стать СП Nokia, учреждение которого подразумевало разработку базовых станций четвертого поколения в России. Но после начала военных действий на Украине и санкций Nokia прекратила работу в стране. Разработки будут базироваться на открытом интерфейсе (Open Radio Access Network). Разработкой OpenRAN для сетей 5G занимался также «Сколтех»: в середине 2020 года компания купила у американской Radisys полный программный стек для базовых станций 4G и 5G.