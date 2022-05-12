TrueConf нарастил продажи за рубежом на 30% → Roem.ru

Компания TrueConf, производитель ПО видеоконференцсвязи, сообщила Roem.ru о росте продаж в России и за рубежом:

"Сравнивая март 2022 и 2021, мы видим резкий рост интереса бизнес-заказчиков к автономным ВКС-решениям и предполагаем, что тенденция сохранится в течение года. Если в России число скачиваний и активаций наших продуктов увеличились на 100%, то за рубежом рост превышает 30%, несмотря на обстановку вокруг России. Заказчиками выступают крупный бизнес, госкорпорации и силовые структуры, для которых внезапная потеря доступа к ВКС из-за санкций или ограничений могла бы стать критичной".