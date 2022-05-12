Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует несвоевременное раскрытие Илоном Маском покупки доли в Twitter, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно американскому законодательству, инвестор в течение десяти дней с момента приобретения свыше 5% акций компании должен уведомить о переходе этого порога SEC...

отсрочка с предоставлением данных помогла бизнесмену купить больше акций по «искусственно заниженным» ценам у их владельцев (после сообщения о покупке Маском доли в соцсети акции компании выросли на 27%).