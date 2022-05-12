Олег Тиньков уверяет, что он не знал про exit tax в США при выходе из американского гражданства:

Интервьюер-иноагент припомнил Тинькову его слова "Я — честный предприниматель" и уточнил, за что он заплатил США 530 млн долларов:

Вопрос: Напомни, за что ты выплатил больше полумиллиарда долларов государству США? Ответ: Напомню — за неправильную уплату налогов при выходе из гражданства. … Я не знал, что существует такой налог, который называется exit tax; оказывается, в США, когда ты выходишь, ты должен заплатить 30% от прироста стоимости всех своих активов.

У Олега, вероятнее всего, не было возможности сказать ничего кроме "Не знал про налог": наказание при злостном уклонении от уплаты налогов может быть существенно выше. Если Олега судили за уклонение по незнанию — сказав, что он знал, но не заплатил, он рискует себе "подобрать с пола срок" по куда более жёсткой статье