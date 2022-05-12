Сенаторы США придумали ловкий финт, чтобы повредить использованию карты "Мир" и российскими банками не подпавшими под санкции, и иностранными структурами, работающими с НСПК:
«У НСПК есть бренд карт под названием «Мир». Поскольку «Мир» совместим с международными платежными брендами, он создает потенциал для обхода санкций благодаря своей способности обрабатывать транзакции из других платежных сетей через НСПК»,— отметили в своем письме сенаторы.
Они добавили, что в настоящее время карты «Мир» принимают в Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане и Вьетнаме, а также в Абхазии и Южной Осетии.
«В ответ администрация США должна применить санкции или другие ограничительные меры к платежной системе НСПК и проверить, помогает ли UnionPay или любой другой банк или платежная система уклоняться России от санкций, чтобы эти санкции могли быть применены»,— заключили сенаторы.
Основной целью сенатора является партнёрство "Мира" и НСПК с UnionPay, который может помогать россиянам обходить санкции даже там, где не принимают карты "Мир"
Однако, последствия прохождения такого законопроекта могут быть серьёзнее. В случае принятия такого предложения российские банки вряд ли откажутся от платёжной системы "Мир" и работы с НСПК, однако иностранные банки, вполне возможно, сочтут рискованной работу с российской платёжной системой, что заметно повлияет на распространённость карты "Мир" за рубежом.
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Обсуждали со знакомым, что на "Мир" может быть проведена санкционная атака.
Если внутри России мы с этим справимся, то вот снаружи — многих будет бесить: всё таки без карточек очень тяжело вести какую-то внешнеэкономическую деятельность, я уж не говорю про туризм, который хотя и ограничивается, но не хотелось бы закрывать полностью: а то опять все закричат про железный занавес.
Решение: денег у банков очень много.
Надо построить сеть банкоматов за пределами России, во всех дружественных (ну или не враждебных, хотя бы) странах. Буквально пойти к сотовым операторам, запросить данные о том, где бывали россияне за последние годы, везде где их было больше миллиона (?) — втыкать банкоматы. Потом где больше 100 000. Потом — где больше 10 000
Ну и так далее. В принципе, это остроту проблемы с зарубежными поездками снимет и бизнес, полагаю, получится неплохой. Процентов пять с оборота брать — вполне себе тема. Санкционировать его будет сложнее чем сам НСПК и "Мир"
Т.е. открыть банки в этих странах. Иначе вряд ли много, где дадут банкомат поставить. И как-то сначала напереводить тучу денег в эти банки, которые, конечно, сразу окажутся под санкциями (если их вообще дружественные страны дадут открыть).
Это неверно
ATM можно ставить без банка. Есть такая контора Euronet
И кучу их вы можете найти в туристических местах. Оно вполне себе зарабатывает.
Проблема может быть только с кэшем, но это решается. Чем дальше от Европ — тем проще. Хотя администрировать и не очень просто. Кэш тоже можно добывать без банка
А дальше, кого они будут санкционировать? Магазин с чипсами и соками, 3×3 метра, где в углу стоит ваш банкомат? Ну удачи.
Из отчета Euronet:
И даже в Штатах у них целая стопка лицензий, потому что там многое на уровне конкретного штата регулируется.
От того, что открывать надо будет не банк, а, скажем, небанковскую кредитную организацию (как Paypal у нас открыл), поменяется немного. А если все-таки местный банк или типа того завести, или с кем-то из существующих местных договориться, то уж проще карты от них и выпускать. Только тут наши ЦБ с ФНС могут клиентов задолбать раньше, чем враги санкции наложат.
Ну и вообще, вы предлагаете еще одну "Золотую Корону", только с банкоматами вместо пунктов выдачи. Там можно самому себе с российской карты деньги отправить в ряд стран, и кэш получить. Проще уж там сеть развить, наверное, и посмотреть, насколько помогает. Пока вроде помогает не очень. Часто все-таки нужна именно карта, а не кэш.