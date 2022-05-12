Карту «Мир» хотят сделать токсичной и подвергать санкциям тех кто с ней работает


Сенаторы США придумали ловкий финт, чтобы повредить использованию карты "Мир" и российскими банками не подпавшими под санкции, и иностранными структурами, работающими с НСПК:

«У НСПК есть бренд карт под названием «Мир». Поскольку «Мир» совместим с международными платежными брендами, он создает потенциал для обхода санкций благодаря своей способности обрабатывать транзакции из других платежных сетей через НСПК»,— отметили в своем письме сенаторы.

Они добавили, что в настоящее время карты «Мир» принимают в Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане и Вьетнаме, а также в Абхазии и Южной Осетии.

«В ответ администрация США должна применить санкции или другие ограничительные меры к платежной системе НСПК и проверить, помогает ли UnionPay или любой другой банк или платежная система уклоняться России от санкций, чтобы эти санкции могли быть применены»,— заключили сенаторы.

Основной целью сенатора является партнёрство "Мира" и НСПК с UnionPay, который может помогать россиянам обходить санкции даже там, где не принимают карты "Мир"

Однако, последствия прохождения такого законопроекта могут быть серьёзнее. В случае принятия такого предложения российские банки вряд ли откажутся от платёжной системы "Мир" и работы с НСПК, однако иностранные банки, вполне возможно, сочтут рискованной работу с российской платёжной системой, что заметно повлияет на распространённость карты "Мир" за рубежом.

Американские сенаторы предложили ввести санкции против платежной системы «Мир»
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    Юрий Синодов Roem.ru

    Обсуждали со знакомым, что на "Мир" может быть проведена санкционная атака.

    Если внутри России мы с этим справимся, то вот снаружи — многих будет бесить: всё таки без карточек очень тяжело вести какую-то внешнеэкономическую деятельность, я уж не говорю про туризм, который хотя и ограничивается, но не хотелось бы закрывать полностью: а то опять все закричат про железный занавес.

    Решение: денег у банков очень много.

    Надо построить сеть банкоматов за пределами России, во всех дружественных (ну или не враждебных, хотя бы) странах. Буквально пойти к сотовым операторам, запросить данные о том, где бывали россияне за последние годы, везде где их было больше миллиона (?) — втыкать банкоматы. Потом где больше 100 000. Потом — где больше 10 000

    Ну и так далее. В принципе, это остроту проблемы с зарубежными поездками снимет и бизнес, полагаю, получится неплохой. Процентов пять с оборота брать — вполне себе тема. Санкционировать его будет сложнее чем сам НСПК и "Мир"

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    П В

    Надо построить сеть банкоматов за пределами России, во всех дружественных (ну или не враждебных, хотя бы) странах

    Т.е. открыть банки в этих странах. Иначе вряд ли много, где дадут банкомат поставить. И как-то сначала напереводить тучу денег в эти банки, которые, конечно, сразу окажутся под санкциями (если их вообще дружественные страны дадут открыть).

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    Юрий Синодов > П В контекст

    Это неверно
    ATM можно ставить без банка. Есть такая контора Euronet
    И кучу их вы можете найти в туристических местах. Оно вполне себе зарабатывает.

    Проблема может быть только с кэшем, но это решается. Чем дальше от Европ — тем проще. Хотя администрировать и не очень просто. Кэш тоже можно добывать без банка

    А дальше, кого они будут санкционировать? Магазин с чипсами и соками, 3×3 метра, где в углу стоит ваш банкомат? Ну удачи.

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    П В > Юрий Синодов контекст

    Из отчета Euronet:

    We are required under certain national laws and the rules of financial transaction switching networks in many of our markets to have »sponsors» to
    operate ATMs and switch ATM transactions. Our failure to secure »sponsor» arrangements in any of our markets that require bank sponsors could
    prevent us from doing business in that market.
    Under the laws of some countries, only a licensed financial institution may operate ATMs. Because we are not a licensed financial institution outside of the
    E.U. we are required to have a »sponsor» bank to conduct ATM operations in those countries. In addition, in all of our non-E.U. markets, the rules governing
    national transaction switching networks owned or operated by banks, and other international financial transaction switching networks operated by
    organizations such as Citibank, Visa and Mastercard, require any company sending transactions through these switches to be a bank or a technical service
    processor that is approved and monitored by a bank. As a result, the operation of our ATM network in many of our markets depends on our ability to secure
    these »sponsor» arrangements with financial institutions.

    И даже в Штатах у них целая стопка лицензий, потому что там многое на уровне конкретного штата регулируется.
    От того, что открывать надо будет не банк, а, скажем, небанковскую кредитную организацию (как Paypal у нас открыл), поменяется немного. А если все-таки местный банк или типа того завести, или с кем-то из существующих местных договориться, то уж проще карты от них и выпускать. Только тут наши ЦБ с ФНС могут клиентов задолбать раньше, чем враги санкции наложат.
    Ну и вообще, вы предлагаете еще одну "Золотую Корону", только с банкоматами вместо пунктов выдачи. Там можно самому себе с российской карты деньги отправить в ряд стран, и кэш получить. Проще уж там сеть развить, наверное, и посмотреть, насколько помогает. Пока вроде помогает не очень. Часто все-таки нужна именно карта, а не кэш.

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