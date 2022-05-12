Сенаторы США придумали ловкий финт, чтобы повредить использованию карты "Мир" и российскими банками не подпавшими под санкции, и иностранными структурами, работающими с НСПК:

«У НСПК есть бренд карт под названием «Мир». Поскольку «Мир» совместим с международными платежными брендами, он создает потенциал для обхода санкций благодаря своей способности обрабатывать транзакции из других платежных сетей через НСПК»,— отметили в своем письме сенаторы. Они добавили, что в настоящее время карты «Мир» принимают в Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане и Вьетнаме, а также в Абхазии и Южной Осетии. «В ответ администрация США должна применить санкции или другие ограничительные меры к платежной системе НСПК и проверить, помогает ли UnionPay или любой другой банк или платежная система уклоняться России от санкций, чтобы эти санкции могли быть применены»,— заключили сенаторы.

Основной целью сенатора является партнёрство "Мира" и НСПК с UnionPay, который может помогать россиянам обходить санкции даже там, где не принимают карты "Мир"

Однако, последствия прохождения такого законопроекта могут быть серьёзнее. В случае принятия такого предложения российские банки вряд ли откажутся от платёжной системы "Мир" и работы с НСПК, однако иностранные банки, вполне возможно, сочтут рискованной работу с российской платёжной системой, что заметно повлияет на распространённость карты "Мир" за рубежом.