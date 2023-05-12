Увольнения в IT-секторе, похоже, продолжаются. Дочерняя компания Uber Technologies онлайн-магазин бакалейных товаров Cornershop сокращает 11% персонала, говорится в письме к сотрудникам главного исполнительного директора Оскара Хертонссона. Сокращение численности персонала затрагивает около 250 сотрудников Cornershop, которая работает в основном в Латинской Америке и Канаде, сообщил Хьертонссон в четверг в своей служебной записке. По словам представителя Uber, большинство сокращений рабочих мест сосредоточено в Чили.

Uber впервые приобрел контрольный пакет акций компании в 2019 году в попытке расширить географию своего присутствия и увеличить прибыль, объединив доставку еды с поездками. Позже, в 2021 году, Uber выкупил оставшиеся акции Corner shop примерно за $1,4 млрд. В январе этого года стало известно, что Alphabet сократит около 12 тыс. сотрудников, то есть более 6% своих работников по всему миру. Также в начале 2023 года Microsoft объявила о сокращении 10 тыс. сотрудников, до этого Meta сократила 11 тыс. сотрудников. По подсчетам сервиса Layoffs.fyi, в прошлом году в технологической сфере было уволено в общей сложности более 150 тыс. сотрудников, а с начала 2023-го — около 50 тыс.