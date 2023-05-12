"Я обсуждаю с юристами, как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью", - сказал на ПМЮФ заместителя председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Зато, по его словам, в России пока не собираются совсем запретить VPN. Хотя, безопасные VPN Горелкину неизвестны (интересно, считает ли он небезопасным и VPN Касперского, - прим. ред.)

Вопрос не праздный: по некоторым оценкам, из всех стран мира в России больше всего пользователей «теневого сектора» интернета, где – по моему глубокому убеждению – ничего хорошего не происходит: территория свободы превратилась в территорию вседозволенности и логово киберпреступников. Добавим к этому мнению тот факт, что даркнет возник на базе военной разработки США, а Tor Browser (главный инструмент для доступа в даркнет) уже не скрывает, что финансируется, в том числе, Госдепом.

Поэтому я считаю правильным признать пользование даркнетом незаконной деятельностью. Чтобы общество получило четкий сигнал о его криминальной сущности, и никому не приходило в голову даже ради любопытства скачивать Tor. Тем же, кто использует этот браузер не для даркнета, а в качестве VPN-сервиса, советую поискать какую-нибудь альтернативу (хотя ни одного по-настоящему безопасного VPN не знаю - но запрещать их, насколько мне известно, никто не планирует).