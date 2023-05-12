Неназванный заявитель пожаловался в Ульяновское управление ФАС на билборды с рекламой политических партий. ФАС возбудила дело "по признакам нарушения законодательства при размещении в регионе рекламы политических партий". Заявитель считает, что реклама партий - это агитация, а она разрешена только в агитационный период перед выборами. В областном избиркоме нарушений не увидели. В порекламированных партиях уверены, что такая реклама - это не агитация, и её можно размещать в любой период.

Председатель комиссии ульяновского избиркома Юрий Андриенко говорит, что в законодательстве вообще нет понятия "политическая реклама". В УФАС говорят, что по Закону о рекламе, «рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы», а политические партии - это агитация. В избирокоме возражают, что «с точки зрения закона о выборах здесь нет субъекта агитации. Им должен быть либо кандидат, либо избирательное объединение. Но выборы еще не объявлены, и партии — не субъекты выборного процесса». В ФАС на это ответили, что они не эксперты по избирательному законодательству.

Несмотря на отсутствие определения понятия политической рекламы, закон "О рекламе" её запрещает. Непонятно, относятся ли к ней обсуждаемые билборды. На решения суда в этом вопросе сориентироваться не получилось - "есть и такие, и иные позиции судов".

Источник "Коммерсанта" считает, что, «даже если УФАС в итоге не найдет нарушений, заявление сделает свое дело, и остальные рекламораспространители будут бояться брать политическую рекламу».