Дуров: За неделю службы США дважды пытались подкупить моих разработчиков, а на меня давило ФБР


Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился опытом недельной поездки в США. По его словам, за одну неделю госагентства США дважды попытались подкупить его разработчиков, а сам он почувствовал «давление ФБР». «Наивно полагать, что ты можешь управлять независимым и безопасным криптоприложением, находясь в США», — резюмировал Дуров.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое