Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился опытом недельной поездки в США. По его словам, за одну неделю госагентства США дважды попытались подкупить его разработчиков, а сам он почувствовал «давление ФБР». «Наивно полагать, что ты можешь управлять независимым и безопасным криптоприложением, находясь в США», — резюмировал Дуров.

And that was just 1 week. It would be naive to think you can run an independent/secure cryptoapp based in the US.

— Pavel Durov (@durov) June 11, 2017