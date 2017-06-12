Венчур в ритейле по цене ремонта однушки, праотец мессенджеров iMessage замыкает тренд, лихие e-mail рассылки KupiVIP


Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: акселератор от «Дикси», суд KupiVIP, прогнозы Мильнера и Alibaba Group.

Сеть «Дикси» вложится в технологии для ритейла

За 1 млн рублей и 6 месяцев можно не торопясь отремонтировать однокомнатную квартиру. А вот в создании стартапа на таких условиях я сомневаюсь. Инициатива «Дикси» больше похоже на творческих конкурс а-ля хакатон, чем на продуманную венчурную активность. Но для качественного конкурса инициатива ритейлера тоже не дотягивает, потому что задачи предложенные участникам размашисты и абстрактны. Поэтому основная выгода, которую сможет извлечь из проекта «Дикси», скорее всего — это пару-тройка умных и инициативных ребят в команду.

Каким путем мог бы пойти ритейлер? Во-первых, это поиск и покупка уже готовых решений на рынке. Ниша «продуктов питания» еще молода, не перегрета и здесь можно рассчитывать на выгодные сделки. Так действует, например, Mail.ru Group. Во-вторых, это интеграция в сторонние сервисы — да, не своё, но зато можно прощупать e-commerce с минимальными рисками. Но, кажется, «Дикси» решил пойти «особым путем».

KupiVIP пойдёт под суд из-за email-рассылки

Грехопадение e-commerce началось с первой email-рассылки по чужой базе с темой письма «Ваш друг отправил вам подарок». Искушение спама велико, но насколько это разумно?

Средняя конверсия email-рассылки 1%, по чужой базе показатель по ряду причин будет в разы ниже. Условно, разослал на 100 000 адресов, получил 200 заказов. В общем, если для лихого арбитражника из CPA-сети это ещё может быть интересно, то для ребят из команды Оскара Хартманна, оборачивающего сотни миллионов, — вряд ли. Даже в кризис. Поэтому, надеюсь, что KupiVIP ни в чем не виноват.

Apple разработала сервис для общения брендов с пользователями

Думаю, Тиму Куку пора признаться в том, что презентации Apple всем нам порядком надоели. Хайпа много, новизны мало.

Немного грустно, что законодатель индустрии стал замыкающим в тренде под названием «разговорная коммерция». iMessage — по сути праотец мобильных мессенджеров, стал одним из последних, кто пообещал выстроить коммуникацию между брендами и пользователями. В общем, когда Viber уже тестирует e-commerce решении в ряде стран, а Telegram-боты принимают платежи, заявление от Apple звучит немного абстрактно и кажется запоздалым. Тем не менее я лично рад, что гигант тоже присоединился к тренду. Как говорится, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.

Мильнер: Затраты покупателей в онлайне вырастут более чем в два раза

Юрий Мильнер — знаковая фигура в мире инвестиций и к его прогнозам нельзя не прислушаться. По данным РБК Исследования, в России доля e-commerce в общем товарообороте составила 4,2% в 2016 году, то есть к 2025 году рынок может вырасти почти в 4 раза.

Заявление Мильнера добавит веры и оптимизма акционерам российских проектов, развивающихся на инвестиционные деньги, но остающихся убыточными в течение многих лет. Среди них Ozon, Lamoda, Utkonos и многие другие проекты, работающие в минус. Потенциально, заявление может дать новый импульс к появлению новых проектов и подогреть интерес ко вторичным сделкам — перспектива роста в 4 раза очень соблазнительна.

Состояние Джека Ма выросло на $2,8 млрд за день на фоне прогнозов Alibaba по росту продаж

Если посмотреть на график роста состояния Джека Ма, видно, как он медленно и верно поднимался в гору по ухабистой дороге, а после сел на ракету и улетел в финансовый космос. Заработать $2,8 млрд на прогнозе роста — таким спекуляциям позавидовали бы многие ребята с WallStreet.

В прочем, в достоверности прогнозов Alibaba Group вряд ли стоит сомневаться, как и в обоснованности баснословного состояния господина Ма. Ожидается, что китайский рынок e-commerce, где Alibaba Group один из сильнейших игроков, вырастет к 2020 году в 2,5 раза. На мировой арене, где Мильнер предрекает ещё более динамичный рост, позиции Alilbaba Group также достаточно сильны. Поэтому, браво, Джек!

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое