Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: акселератор от «Дикси», суд KupiVIP, прогнозы Мильнера и Alibaba Group.

Сеть « Дикси» вложится в технологии для ритейла

За 1 млн рублей и 6 месяцев можно не торопясь отремонтировать однокомнатную квартиру. А вот в создании стартапа на таких условиях я сомневаюсь. Инициатива «Дикси» больше похоже на творческих конкурс а-ля хакатон, чем на продуманную венчурную активность. Но для качественного конкурса инициатива ритейлера тоже не дотягивает, потому что задачи предложенные участникам размашисты и абстрактны. Поэтому основная выгода, которую сможет извлечь из проекта «Дикси», скорее всего — это пару-тройка умных и инициативных ребят в команду.

Каким путем мог бы пойти ритейлер? Во-первых, это поиск и покупка уже готовых решений на рынке. Ниша «продуктов питания» еще молода, не перегрета и здесь можно рассчитывать на выгодные сделки. Так действует, например, Mail.ru Group. Во-вторых, это интеграция в сторонние сервисы — да, не своё, но зато можно прощупать e-commerce с минимальными рисками. Но, кажется, «Дикси» решил пойти «особым путем».

KupiVIP пойдёт под суд из-за email-рассылки

Грехопадение e-commerce началось с первой email-рассылки по чужой базе с темой письма «Ваш друг отправил вам подарок». Искушение спама велико, но насколько это разумно?

Средняя конверсия email-рассылки 1%, по чужой базе показатель по ряду причин будет в разы ниже. Условно, разослал на 100 000 адресов, получил 200 заказов. В общем, если для лихого арбитражника из CPA-сети это ещё может быть интересно, то для ребят из команды Оскара Хартманна, оборачивающего сотни миллионов, — вряд ли. Даже в кризис. Поэтому, надеюсь, что KupiVIP ни в чем не виноват.

Apple разработала сервис для общения брендов с пользователями

Думаю, Тиму Куку пора признаться в том, что презентации Apple всем нам порядком надоели. Хайпа много, новизны мало.

Немного грустно, что законодатель индустрии стал замыкающим в тренде под названием «разговорная коммерция». iMessage — по сути праотец мобильных мессенджеров, стал одним из последних, кто пообещал выстроить коммуникацию между брендами и пользователями. В общем, когда Viber уже тестирует e-commerce решении в ряде стран, а Telegram-боты принимают платежи, заявление от Apple звучит немного абстрактно и кажется запоздалым. Тем не менее я лично рад, что гигант тоже присоединился к тренду. Как говорится, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.

Мильнер: Затраты покупателей в онлайне вырастут более чем в два раза

Юрий Мильнер — знаковая фигура в мире инвестиций и к его прогнозам нельзя не прислушаться. По данным РБК Исследования, в России доля e-commerce в общем товарообороте составила 4,2% в 2016 году, то есть к 2025 году рынок может вырасти почти в 4 раза.

Заявление Мильнера добавит веры и оптимизма акционерам российских проектов, развивающихся на инвестиционные деньги, но остающихся убыточными в течение многих лет. Среди них Ozon, Lamoda, Utkonos и многие другие проекты, работающие в минус. Потенциально, заявление может дать новый импульс к появлению новых проектов и подогреть интерес ко вторичным сделкам — перспектива роста в 4 раза очень соблазнительна.

Состояние Джека Ма выросло на $2,8 млрд за день на фоне прогнозов Alibaba по росту продаж

Если посмотреть на график роста состояния Джека Ма, видно, как он медленно и верно поднимался в гору по ухабистой дороге, а после сел на ракету и улетел в финансовый космос. Заработать $2,8 млрд на прогнозе роста — таким спекуляциям позавидовали бы многие ребята с WallStreet.

В прочем, в достоверности прогнозов Alibaba Group вряд ли стоит сомневаться, как и в обоснованности баснословного состояния господина Ма. Ожидается, что китайский рынок e-commerce, где Alibaba Group один из сильнейших игроков, вырастет к 2020 году в 2,5 раза. На мировой арене, где Мильнер предрекает ещё более динамичный рост, позиции Alilbaba Group также достаточно сильны. Поэтому, браво, Джек!