Основатель и гендиректор Uber Трэвис Каланик может лишиться своей должности в компании, пишет газета Financial Times. Совет директоров Uber собрался в это воскресенье, чтобы обсудить доклад бывшего генерального прокурора США Эрика Холдера, которого сам же Каланик нанял для расследования сексистских скандалов и обвинений в харасменте в отношении менеджмента компании. Совет проголосовал за то, чтобы последовать советам, изложенным в докладе Холдена, а именно заставить Каланика отказаться от должности гендиректора. Рассматривается вариант, при котором он может перейти на другую должность, или вообще не будет работать в Uber и останется только акционером.
Свободный секс и кожаные куртки. Как Uber опять оказался в центре скандала
Также лишатся работы ближайшие сподвижники Каланика. Заместитель гендиректора Эмиль Мишель, один из старейших сотрудников компании, может быть уволен уже в понедельник, 12 июня. Также должности может лишиться и первый директор Райан Грейвс. Кроме того, в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах были уволены более 20 сотрудников компании.
Неприятности Uber начались в феврале этого года когда одна из бывших сотрудниц компании Сьюзан Фаулер описала в своем блоге опыт работы в компании, обвинив менеджмент в сексизме и харасменте. После того, как эта информация широко разошлась по соцсетям и блогам, об аналогичных случаях начали заявлять все новые бывшие и действующие сотрудницы компании. Uber даже наняла юридическую фирму Perkins Coie, которая исследовала 215 претензий, включая обвинения в домогательствах и дискриминации.
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Всегда прикалывают ситуации, когда судьба президентов/стран или миллиардных корпораций зависит от того, что кто-то кого-то потрогал за жопу в коридоре.
Вот-вот. Благодаря хорошей работе и самореализации некоторые сотрудники наконец-то ощутили счастье от жизни, а их тут же уволить хотят. Глупые люди.