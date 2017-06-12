Основатель и гендиректор Uber Трэвис Каланик может лишиться своей должности в компании, пишет газета Financial Times. Совет директоров Uber собрался в это воскресенье, чтобы обсудить доклад бывшего генерального прокурора США Эрика Холдера, которого сам же Каланик нанял для расследования сексистских скандалов и обвинений в харасменте в отношении менеджмента компании. Совет проголосовал за то, чтобы последовать советам, изложенным в докладе Холдена, а именно заставить Каланика отказаться от должности гендиректора. Рассматривается вариант, при котором он может перейти на другую должность, или вообще не будет работать в Uber и останется только акционером.

Также лишатся работы ближайшие сподвижники Каланика. Заместитель гендиректора Эмиль Мишель, один из старейших сотрудников компании, может быть уволен уже в понедельник, 12 июня. Также должности может лишиться и первый директор Райан Грейвс. Кроме того, в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах были уволены более 20 сотрудников компании.

Неприятности Uber начались в феврале этого года когда одна из бывших сотрудниц компании Сьюзан Фаулер описала в своем блоге опыт работы в компании, обвинив менеджмент в сексизме и харасменте. После того, как эта информация широко разошлась по соцсетям и блогам, об аналогичных случаях начали заявлять все новые бывшие и действующие сотрудницы компании. Uber даже наняла юридическую фирму Perkins Coie, которая исследовала 215 претензий, включая обвинения в домогательствах и дискриминации.