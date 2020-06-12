Сотрудник компании SearchInform, занимающейся информационной безопасностью, обнаружил интересную особенность работы почты Mail.ru. Для формирования предпросмотра документа, приложенного к письму, он отсылается на принадлежащие корпорации Microsoft IP-адреса. В пользовательском соглашении упоминается, что «некоторая информация может быть передана партнерам Mail.Ru». При этом предпросмотр в cloud.mail.ru обходится без отправки в Редмонд.

Компания уже как минимум 5 лет сотрудничает с Microsoft в области реализации работы с документами в облаке. «Офисные» документы Dropbox также обрабатываются на серверах Microsoft, то же самое происходит при их пересылке во ВКонтакте.