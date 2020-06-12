Сотрудник компании SearchInform, занимающейся информационной безопасностью, обнаружил интересную особенность работы почты Mail.ru. Для формирования предпросмотра документа, приложенного к письму, он отсылается на принадлежащие корпорации Microsoft IP-адреса. В пользовательском соглашении упоминается, что «некоторая информация может быть передана партнерам Mail.Ru». При этом предпросмотр в cloud.mail.ru обходится без отправки в Редмонд.
Компания уже как минимум 5 лет сотрудничает с Microsoft в области реализации работы с документами в облаке. «Офисные» документы Dropbox также обрабатываются на серверах Microsoft, то же самое происходит при их пересылке во ВКонтакте.
На мой взгляд проблема в том, что «А мужики-то не знают!». Многие государственные учреждения, вузы и другие организации имеют официальные ящики на mail.ru. И пользуются ими, как рабочими, пересылая интересную и не очень информацию. При этом, как видите, могут непреднамеренно отправить копию в Штаты.
Этим постом хочется предупредить их о подвохе. Ведь могут пострадать невиновные сотрудники, которых ретивые, но не очень дотошные безопасники поспешат обвинить в сливе данных.
Добавить Нет комментариев