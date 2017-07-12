Администрация Трампа во вторник удалила «Лабораторию Касперского» из двух списков утвержденных поставщиков технологий для Федеральных агентств США, сообщил Reuters. Часть учреждений этого типа входят в структуру исполнительной, законодательной или судебной ветвей власти Америки; ряд — относительно независимы или не имеют прямого отношения к власти, как в частности Библиотека Конгресса США. Антивирусы пропали из списков, которые применяет General Services Administration (GSA) — особое учреждение, обслуживающее хозяйственные нужды остальных агентств. Прямого запрета нет — госучреждения до сих пор могут использовать разработки «Касперского», но не по контракту с GSA.

Ранее днём Администрация заявила, что рассматривается возможность и более широкого запрета. Одновременно в СМИ снова обсудили возможную работу «Лаборатории» в интересах ФСБ. «Лаборатория» в ответ заявила, что: «каждая сторона пытается использовать компанию, как пешку в политической игре» — «У Лаборатории Касперского нет никаких связей с каким-либо правительством, и компания никогда не помогала ни одному правительству в мире заниматься кибер-шпионажем».

В июне Комитет по вооруженным силам Сената рассмотрел законопроект о политике в области оборонных расходов, который запретил бы использование продуктов Касперского в военных целях. В мае, о том, что сейчас изучается использование государством разработок «Лаборатории Касперского», заявили представители американской разведки. В ответ Евгений Касперский говорил, что компания готова раскрывать американцам исходный код своего ПО, чтобы они могли убедиться в его безопасности.

Reuters напомнил, что ПО Касперского популярно в США и во всем мире, а фирма десятилетиями была ведущим игроком на рынке кибербезопасности (Roem.ru: и достаточно состоятельным для, например, судебного преследования такого столпа американского бизнеса, как Microsoft). Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Земков в мае 2017 года рассказывал, что работа в Америке никогда не была лёгкой: «На собственном примере могу отметить, что усложнилась работа с государственными органами и госкомпаниями, но этот сегмент в США никогда не был легкодоступным для иностранных компаний — не только для русских».