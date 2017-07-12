Администрация Трампа ограничила централизованные госзакупки ПО «Касперского»


Администрация Трампа во вторник удалила «Лабораторию Касперского» из двух списков утвержденных поставщиков технологий для Федеральных агентств США, сообщил Reuters. Часть учреждений этого типа входят в структуру исполнительной, законодательной или судебной ветвей власти Америки; ряд — относительно независимы или не имеют прямого отношения к власти, как в частности Библиотека Конгресса США. Антивирусы пропали из списков, которые применяет General Services Administration (GSA) — особое учреждение, обслуживающее хозяйственные нужды остальных агентств. Прямого запрета нет — госучреждения до сих пор могут использовать разработки «Касперского», но не по контракту с GSA.

Ранее днём Администрация заявила, что рассматривается возможность и более широкого запрета. Одновременно в СМИ снова обсудили возможную работу «Лаборатории» в интересах ФСБ. «Лаборатория» в ответ заявила, что: «каждая сторона пытается использовать компанию, как пешку в политической игре» — «У Лаборатории Касперского нет никаких связей с каким-либо правительством, и компания никогда не помогала ни одному правительству в мире заниматься кибер-шпионажем».

«Лаборатория Касперского»: Кибератаки приобретают все более политизированный характер

В июне Комитет по вооруженным силам Сената рассмотрел законопроект о политике в области оборонных расходов, который запретил бы использование продуктов Касперского в военных целях. В мае, о том, что сейчас изучается использование государством разработок «Лаборатории Касперского», заявили представители американской разведки. В ответ Евгений Касперский говорил, что компания готова раскрывать американцам исходный код своего ПО, чтобы они могли убедиться в его безопасности.

Reuters напомнил, что ПО Касперского популярно в США и во всем мире, а фирма десятилетиями была ведущим игроком на рынке кибербезопасности (Roem.ru: и достаточно состоятельным для, например, судебного преследования такого столпа американского бизнеса, как Microsoft). Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Земков в мае 2017 года рассказывал, что работа в Америке никогда не была лёгкой: «На собственном примере могу отметить, что усложнилась работа с государственными органами и госкомпаниями, но этот сегмент в США никогда не был легкодоступным для иностранных компаний — не только для русских».

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое