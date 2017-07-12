Сервис Яндекс.Автобусы, который начал работать в январе 2017 года, запустил новый инструмент — «Диспетчерская», с помощью которого пригородные и междугородние автобусные перевозчики смогут продавать билеты онлайн. Об этом «Роем!» сообщили представители компании.

Также в компании рассказали, что каждый месяц пользователи из России задают «Яндексу» семь миллионов запросов об автобусных рейсах, часть которых не доступна в интернете. Теперь перевозчики смогут добавить свои рейсы на сервисы «Яндекса», открыть бронирование и продажу билетов онлайн. Комиссия за бронирование билета с них не будет взиматься. При онлайн-продаже она составит 5%. Пассажир сможет оплатить забронированный билет при посадке наличными.

Регистрация в «Диспетчерской» займет несколько минут. Рейсы перевозчика появятся на сервисах Яндекс.Автобусы и Яндекс.Расписание в течение суток. У автобусных компаний будет возможность менять данные о рейсах и следить за продажей и бронированием билетов. С помощью мобильного Android-приложения «Яндекса» для перевозчиков водитель сможет сверяться со списком пассажиров и дополнять его в поездке.

Также новый инструмент поможет оформить перевозки в контролирующих органах. «Диспетчерская» автоматически сообщит данные о пассажирах в Автоматизированную централизованную базу персональных данных о пассажирах (АЦБПДП) при продаже или бронировании билета.