Facebook открыла доступ к размещению рекламы в приложении Messenger для рекламодателей по всему миру, говорится в сообщении компании. Реклама будет появляться между сообщениями пользователей по тому же принципу, как она встраивается в ленту Facebook.

Глава продуктового направления Facebook Messenger Стэн Чудновски пообещал, что запуск рекламы будет происходить «осторожно и медленно», как например в случае с принадлежащем Facebook Instagram, который начал показывать пользователям рекламу в 2013 году, но на полноценный запуск нововведения у компании ушло два года.

Facebook тестировал рекламу в мессенджере в Австралии и Тайланде в течении шести месяцев. По словам Чудновски, нововведение не вызвало негативной реакции у пользователей.

Ранее Facebook заявляла, что намерена монетизировать направление мессенджеров по рекламной модели, рекламные сообщения также появятся в принадлежащем компании WhatsApp. По оценке Barclays Capital, к 2020 году реклама в двух мессенджерах будет приносить Facebook дополнительные $11 млрд выручки.