AliExpress с 10 августа 2017 года вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений, направляемых через «Почту России», штрих-кодами. Теперь всем покупкам, которые сделаны на платформе, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении, говорится в сообщении компании.

Россия будет одним из первых рынков, где AliExpress внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует её с системой национальной почтовой службы. Система построена на базе платформы Cainiao, которая входит в Alibaba Group и обеспечивает логистические сервисы всем площадкам компании, включая AliExpress в России.

Новые правила будут в том числе распространяться на доставки с небольшим средним чеком, которые ранее зачастую отправлялись как нерегистрируемые отправления. Ни интернет-магазины, ни почтовые администрации, ни клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следования.

В начале года 2017 года «Почта России» совместно Hongkong Post и Cainiao в дополнение к классическим регистрируемым отправлениям внедрили новый продукт Simplified Registered Mail. Новый вид отправлений запущен с целью замены нерегистрируемых мелких пакетов и позволит контролировать их доставку.