Научно-исследовательский институт Toyota (TRI), который был создан в 2015 году и является дочкой Toyota Motor в Северной Америке, запустил подразделение Toyota AI Ventures и инвестирует $100 млн в перспективные технологические стартапы. В основном инвестиции пойдут в компании, которые занимаются технологиями искусственного интеллекта, робототехникой, автономным вождением и облачными сервисами. Об этом говорится на сайте компании.