Площадка совместных инвестиций в недвижимость Aktivo, созданная Оскаром Хартманном, запустила партнёрскую программу, рассказали «Роем!» в компании. С 24 июля компания предложит две партнёрские схемы — реферальную и дилерскую. В компании рассчитывают, что развитие партнёрской программы позволит в будущем предлагать клиентам участие в более масштабных краудфандинговых проектах по совместному приобретению объектов коммерческой недвижимости стоимостью от 500 млн рублей.

«Наша реферальная программа, прежде всего, будет интересна блогерам и информационным порталам. Рефералы рассказывают на своих ресурсах о возможностях краудфандинговой площадки, а также проводят вместе с Aktivo вебинары, которые информируют потенциальных клиентов об услугах, которые они могут получить на площадке», ⸺ говорит гендир Aktivo Егор Клименко. Партнёрское вознаграждение предусматривает комиссию за каждого нового потенциального клиента, который зашел на сайт по ссылке.

Дилерская программа предполагает создание сети сертифицированных партнёров. Партнёр проходит специальное обучение очно или заочно и получает сертификат, который позволяет ему стать продавцом инвестиционного продукта и самостоятельно заключать договоры с клиентами на приобретение доли в коммерческой недвижимости. Размер партнёрского вознаграждения определяется индивидуально.