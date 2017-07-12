Британский финтех-стартап с российскими корнями Revolut привлёк $66 млн от нескольких инвестфонодов, включая Index Ventures, Balderton Capital и Ribbit Capital. Полученные средства акомпания направит на расширение присутствия в Азии и Северной Америке, а также на развитие новых сервисов. Помимо этого стартап планирует в июле собрать $5 млн в рамках краудфандинговой кампании.

Основным продуктом Revolut являются мобильное приложение и мультивалютная банковская карта. Карта и приложение позволяют конвертировать валюту по межбанковским курсам, вручную в приложении и автоматически во время расходных операций по карте. В ближайшее время Revolut обещает добавить возможность держать на счету, обменивать и тратить криптовалюты: биткойн, Ethereum и Litecoin.

Revolut основана в 2015 году выпускником Московского физико-технического института Николаем Сторонским и бывшим специалистом по разработке Deutsche Bank Владом Яценко. Осенью 2016 года Revolut объявил, что прекращает работу на российском рынке из-за того, что российские банки устанавливают невыгодные для контрагентов условия по операциями с дебетовыми картами.