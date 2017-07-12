Google запретил размещать рекламу через AdSense на сайтах с всплывающими окнами на переднем или заднем плане страницы. Об этом сообщается в официальном блоге компании. «Мы не считаем, что такие объявления обеспечивают хороший пользовательский опыт, поэтому они не подходят для рекламы Google», — отметили представители холдинга. Также, по их словам, компания постоянно пересматривает и оценивает свою политику для решения возникающих тенденций, и сейчас она приняла решение пересмотреть правила.