Пресс-секретарь ВКонтакте распространил позицию соцсети по поводу свежего законопроекта (.pdf) единоросов Сергея Боярского и Андрея Альшевского о том, что с 1 января 2018 года соцсети и мессенджеры будут обязаны открыть представительство в РФ, а параллельно, или платить многомиллионные штрафы, или создать форму, а затем по запросам пользователей удалять информацию: «которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию» (что является такой явной информацией — решает пользователь). На удаление соцсети получат сутки. Сами удалённые сведения должны сохраняться для внутренних целей три месяца. Невыполнение требований закона приводит к штрафу: для физических лиц — от 3 до 5 миллионов рублей, для организаций — от 30 до 50 миллионов. Депутаты сослались на опыт Германии — в этой стране, по их оценке, похожая система работает. Так власть борется с «Hate speech».

Пресс-секретарь ВКонтакте заявил:

Мы не проверяем и не можем проверять достоверность публикуемой пользователями информации или осуществлять премодерацию контента. Собственно, этого и не делает ни одна коммуникационная платформа с пользовательским контентом.

Любой пользователь ВКонтакте может сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном по его мнению контенте с помощью кнопки «Пожаловаться». Мы рассматриваем все жалобы без исключений. У ВКонтакте одна из самых больших служб модерации, которая реагирует максимально оперативно — материалы, которые нарушают правила сайта или действующее законодательство, удаляются, а нарушители — блокируются. Кроме того, в соответствии с законом мы обязаны реагировать на сигналы регулятора — Роскомнадзора.

Данный комплекс мер является максимально эффективным, а дополнительные ограничительные законы совершенно избыточны и не исполнимы по своей сути.