Apple объявил, что готов выполнить ужесточившееся законодательство в отношении хранения данных в Китае и передать обработку данных китайских пользователей iCloud компании Guizhou-Cloud Big Data Industry. С 1 июня 2017 года в Китае действуют новые правила по котрым облачные сервисы пользователям этой страны могут предоставлять только китайские компании. Свои дата-центры в стране уже открыли Amazon и Microsoft.

В России Apple пообещала Роскомнадзору перенести данные россиян в дата-центр на территории страны еще в 2015 году, но до сих пор никаких сообщений о том, что этот перенос состоялся не было.