Ozon.ru опубликовал вакансию менеджера проекта по разработке электроники и железа для складских нужд, а так же устройств «умного дома», «интернета вещей» и «умных колонок». Источник близкий к интернет-компании подтвердил «Ведомостям», что в Ozon Robotics действительно займутся робототехникой. Представитель Ozon.ru подтвердил редакции «Роем!» работу над интеллектуальной автоматизацией складов и над системами умного дома:
Одно из направлений нашей работы — SmartHome. Если вы покупаете что-либо на Ozon и заказываете доставку, но вас нет дома, при наличии системы SmartHome вы могли бы удаленно отследить приезд курьера, открыть ему дверь, чтобы он оставил ваш заказ. Мы решили заняться такими решениями самостоятельно. Глобальная цель — простота покупки у нас.
В июне 2018 года Анатолий Орлов, около 10 лет руководивший разработкой и работой над поиском «Яндекса», запланировал нанять более двухсот новых разработчиков в Ozon.ru. Части из них предстояло заняться, по его словам: «несколькими пока полишинельно-секретными проектами». Орлов объяснял: «Не очень давно мы поняли, что хотим быть технологической компанией, а не просто большим магазином, т.к. на таком масштабе собственные технологии позволяют экономить много денег и оказывать лучший сервис для пользователя».
В 2014 году американский Amazon (в прошлом интернет-магазин, сейчас технологическая компания, e-commerce приносит ему меньше половины операционной прибыли) начал распространять свою первую умную колонку Echo среди подписчиков на привилегированные сервисы покупателей Amazon Prime. Летом 2015, колонка попала в свободную продажу в США, ещё через год в Великобритании. Похожие устройства выпускают и конкуренты: Apple, Google. Всего за 2017-й год в США было продано 25 млн. колонок с голосовыми помощниками.
10 июля «Яндекс» продал партию своей первой умной колонки Яндекс.Станция, в ближайшие 3 месяца «Станцию» купят и другие желающие. Колонка, как и у Amazon в 2014-м, распространяется с программой лояльности на базе «Музыки».
В марте 2012 Amazon купил производителя складских роботов Kiva Systems — современные версии этих машинок и обслуживают теперь часть складов интернет-продавца.
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О — дык они уже выпускали свою читалку как у «Amazon». Только не взлетело :)
О майн гот
Как идея звучит нормально. Холодильник, купленный на Озон будет сам заказывать продукты в Озоне же …
В 2011-м финдиректор Александр Шульгин продавал YNDX американцам, в том числе и, как своеобразный «Русский Google». Очень понятный образ. С одной стороны Яндекс, он конечно, «как Google», но с другой стороны — компания, которая на местном рынке Google спокойно конкурирует, запускает схожие продукты раньше и круче гугла. И цифры в итоговой отчётности получаются клеевые. Нормальная нотка для IPO.
Теперь экс-глава «Яндекса» Александр Шульгин возглавляет Ozon, а деловую прессу трясёт от успехов самого богатого человека мира Джефа Безоса. Чтобы Шульгин смог продать Ozon американцам «как Русский Amazon», действительно нужно, как и Безос, заняться линейкой умных колонок, складскими роботами, IoT, умными домами (ну, и хостингом конечно).
Не взлетит! Им нужно сервисы запускать, а не вваливать деньги в робототехнику. Учитывая количество аудитории у них нужны всякие онлайн сервисы с подпиской. При Шульгине и Яндекс не особенно вырос, только загадили выдачу ещё большим количеством рекламы, иноватор хренов.
Так сервисы не взлетят без притока аудитории на них. А железяки как раз и могут дать такой приток. То есть, нужны именно железяки, которые привязываются к сервисам. Тяни-толкай своеобразный.
Вы не правы. Для того чтобы у Вас была действительно умная колонка, нужно быть минимум Яндекс или Google. Иначе это будет еще один плеер, которых на рынке уже море. Кстати, вспомните запуск букридера от озона, который не взлетел. Должен быть сервис, который никак не завязан на железе производителя. То есть, в случае с тем же кинотеатром, он может быть предустановлен на смартфоны, телевизоры и другие средства потребления медиа контента. И главное, не потребует разработки и вывода на рынок технической новинки. Сама по себе колонка от Яндекс это «дно», но вот весь блеск придает именно Алиса, которая в наших условиях работает лучше, чем какой бы то ни было другой голосовой помощник. Без поисковых технологий все это тлен. Шульгину нужен год-два чтобы «кормить» инвесторов обещаниями и получать большую зарплату.
Думаю Иван прав, озон просто очень хочет казаться русским амазоном, чтоб подороже продаться, а скорее инвесторам вселить мысль, что идем правильным путем, прилежно копируем западный опыт, велосипед не изобретаем.
Опять заявили о своем маркетплейсе, пошел к ним размещаться со своим товаром, а там просто заглушка:
https://seller.ozon.ru/
А до этого был скудный список категорий товаров который их может заинтересовать.
Стоило ли везде трубить о своем маркетплейсе, когда его еще нет?
То есть Шульгин опять пустить пыль в глаза и потом срыгнет оттуда. Компания то и так убыточная
Ну нет — там все вместе, и пыль, и русский Амазон, и попытки реального запуска новых проектов. Классические «лебедь, рак и щука» …
Странно, почему озон не пропихивает идею свободной экономической зоны для российских интернет-магазинов.
Все равно российскому екомерсу кирдык, почему бы ему не дать такие же возможности как китайцам?
Чистый екомерс, без офлайна, без налогов и пошлин, со спец. тарифом от Почты России.
Чтоб это не выглядело как внутренний офшор, сделать технологический ценз, все в рамках проекта Цифровой Экономики.
Есть складские роботы?
Добро пожаловать.
>> Чтоб это не выглядело как внутренний офшор, сделать технологический ценз, все в рамках проекта Цифровой Экономики.
>>Есть складские роботы?
>> Добро пожаловать.
конгениально. Купил тележечку с колесикаме на ардуинке — оформил свое ИП или оошку как безналоговую зону внутри страны. Такс фри. Портофранко прямо в квартире или избе.
и т. д. Это тоже будет новое слово и в робототехнике и в монументальном искусстве. и т. д.) можно не из дурацкого Китая получать, а качественные из ЕС, получая при этом еще и возврат НДС.
И дело в шляпе. Да на фиг не нужно даже и никакая торговля — достатчочно самомму себе, для дома для семьи, покупать везде товары без налогов и пошлин. А также и для соседей.
А коли уж есть и почта бесплатная — то тогда можно рассылать товары родственникам, проживающим в различных городах российской федерации.
Схема прекрасная, если будет такая цифровая экономика — я за, рукаме и ногаме.
Тогда можно поставить даже и прижизненный конный памятник и гаранту и премьеру, изобразить их в обнимку. А сам памятник — не из бронзы, а электрофицироать и роботизировать, чтобы размахивали руками (роботизированных памятников — еще не выдумано в мире). Можно и на колесиках его. Беспилотный робот-памятник не будет стоять статично гдето на площади, а сможет разъезжать по различным городам. Там постоял, сям постоял
Товары же тогда (шмотье
этот озон так старательно копирует амазон, но тогда уж и домен им надо не Озон, а Азон. Видимо изза этой очепятки в бренде они и не могут никак догнать своего кумира.
И обязательно не забыть о российском производителе, вдруг он еще жив.
Продаешь товар российской компании из свободной экономической зоны, получи возмещение НДС как при экспорте.
Компаниям из этой зоны нужно полностью убрать таможню как главный препон экспорта, совсем, не упрощенный список из ста документов на одну посылку, а как у китайцев, только CN23.
Экспорт это не сильно увеличит, большая часть стран с жирными рынками так или иначе поставили препоны для кроссбордера, но создаст видимость что это не внутренний офшор, а зона опережающего развития.
>роботизированных памятников — еще не выдумано в мире
А это что?
https://lenta.ru/news/2018/02/21/amazon/
Озону надо поспешить скопировать и это тоже, чтоб инвестор не дремал…
>> И обязательно не забыть о российском производителе, вдруг он еще жив.
все живы, здоровы и прекрасно себя чуйствуют. Ожидают, когда господин Кондрашкин приберет осточертевшую братию и страна авось вздохнет.
Касаемо роботов — по моим прикидкам, в стране не менее 10 тыщ. человек, которые примерно за неделю смогут зафигачить свою версию этих самых складских роботов, выполнив шасси хоть из пропилена хоть из люминия хоть на 3д принтерах и код напишут на чистом Си и всю комплектацию подберут, что только успевай свинчивать 6-гранником из кит-наборов.
Вопрос — чем тороговоать то и кому продавать? Вся наша экономика (благодаря чуткому, дальновидному руководству) — болтается ноздря в ноздрю с 1\2 (южной) кореей. (если они объединятся с северной — опять останем).
http://www.mk.ru/economics/2018/07/13/rossiya-podnyalas-v-reytinge-mirovykh-ekonomik-po-obemu-vvp.html
т.е. все эти «просторы», леса и поля, моря и океаны, огромные промыслы, всякие ископаемые, 140 млн народу, геопоплитика, дипломатия, вузы, министерства, думы, безпредельные крылатые ракеты и остальное величие — дает выхлопа тютьвтють как крошечный клочок земли на дальнем востоке.
Кстати, успехи Хорватии — эту теорию подтверждают и в спорте (урок многим великим футбольным странам). Страны, где народ умеет концентрироваться и деньги считать, все доверяют друг другу, нет толпы никчомных идиотов на какихто бредовых вереницах кортежей — из раза в раз, уже постянно, побеждают и в спорте и в промышленности.
>Вопрос — чем тороговоать то и кому продавать?
Китайщино, как весь мир.
Россиянам, без налогов и пошлин получится конкуренцию алиэкспрессу составить без проблем, joom и pandao это подтверждают.
Распухший на преференциях российский екомерс, можно будет напрячь продавать и российские товары тоже, хоть просто собранные из китайской комплектухи.
Сейчас, если его чем-то напрячь, ляжет еще быстрее чем по плану прописано.
Китайских торговцев даже чисто теоретически не получится заставить российские товары продавать в России.
кстати, таже самая полКорея надрала в футбол саму Германию. Смотрел — офигевал. И что характерно — ни одного негра или еще когото. Одни, блин, корейцы. И тренер тоже.
а Англия вылетела. А уж какзалось бы — челси и шмелси, сам Роман Аркадьич управляет подбором игроков. Ага. Видимо, англичане стали уже догадываться про этого суперменджера, выгнали и визу не дали. Но его в дверь — он в окно.
Теперь уже как гаржданин Израиля
http://www.mk.ru/social/2018/07/13/times-abramovich-bez-vizy-kupil-pentkhaus-v-londone-za-40-mln.html
кароче, простая матлогика нам показывавет и на экономической и спортивной и какой угодно, статистике: если бы что корея что хорватия, наняла бы нашу вот эту команду руководства у себя руководить — мы бы про них (про успехи этих стран) вообще бы не слыхали. Видимо, они (страны) это понимают, оттого и не нанимают.
Так бы и заседали бы по вопросам «величия» еще лет 500 и разводили рукаме: пропадают деньги, панимашь. Куды оне пропадают постоянно?
Денис, Вы в «каждой бочке затычка». Ну не хочу я переплачивать нашим коммерсантам за товары дядюшки Ляо. Какой мне от этого прок? Хотел купить один переходник. У нас он стоит 300 рублей + столько же доставка, либо надо ехать куда то за ним и тратить свое время. Через Али заказал за 80 рублей с доставкой. Про русские товары можно забыть. Вот если рассматривать 100% производство из чисто Российских запчастей, то у нас ничего нет. Спасибо СССР и всем кто его активно поддерживали. Любая инновация сейчас собирается в Китае. Так как дешевле в разы. Полагаю, что вся эта мелкота и составляет основной оборот Али и прочих.
Абрамович это про деньги. Купил он клуб за 140 млн фунтов, сейчас продает почти за 2 млрд. При этом клуб стабильно прибылен и можно сказать, что он его вытащил. Поэтому все с ним нормально.
чо все деньги да деньги. почти 30 лет разговоры только про деньги, а денег то как выяснилось и нет. И 20 млн за чертой и пенсии теперь. Да и както приятнее когда в хорватии хорваты, в корее корейцы, в англии англичане. А не везде одни и те же.
>конгениально. Купил тележечку с колесикаме на ардуинке — оформил свое ИП или оошку как безналоговую зону внутри страны.
Таких умников легко отсечь, 1 человек на 1000 м² склада и привет.
>Ну не хочу я переплачивать нашим коммерсантам за товары дядюшки Ляо. Какой мне от этого прок?
Рабочие места, чем их больше, тем больше средняя зарплата, включая и вашу, кем бы вы не работали.
Налоговый перекос в пользу иностранцев убивает экономику и сокращает рабочие места, значит и вашу зарплату тоже.
>если рассматривать 100% производство из чисто Российских запчастей, то у нас ничего нет.
Так и в сша такого уже нет, комплектующие или мексиканские или китайские, живут как-то и свой амазон поддерживают, а не алиэкспресс.
>> Так и в сша такого уже нет, комплектующие или мексиканские или китайские, живут как-то и свой амазон поддерживают, а не алиэкспресс.
США прежде всего свою экономику поддерживают. Почуяли что с негром побрели в нету степь — мигом выдвинули Трампа. И он уже по факту залудил и пошлины китаю и по миграциям прикрутил бардак и с поартнеров по НАТО стряс (уже) взносы
и т. д.
А так то схема была ясная — назначили чернокожева зицпредседателя и по тихоничку под этой вывеской сливали всю экономику да и население. Точь в точь что мы тут имеем в настоящий момент (да и архитекторы и кукловоды теже самые).
Поправка на то, что Амазон был еще задолго до Али. И основная масса товаров была не связана с тем 80% хлама, который продают Али. Кстати, там те же китайские поставщики тусуются. Нужно мне было купить фильтр для пылесоса. Там он стоит 12 баксов за пару. Посмотрел кто продает и нашел его же, но на али и купил за 8 баксов. Тот же Озон, который очень долго сидел только на книгах и фильмах не конкурент Амазону вообще. Если бы они стартовали тогда же, как и Амазон, то у русского потребителя это засело бы в голове как и у Америкосов. Сейчас доля Америки в общем траффике Али около 6%, при том что Россия это около 24%. Но есть нюанс. Китаезы очень активно продают через Ebay и тут уже добирают свои оставшиеся проценты. То есть они так же активно торгуют с пиндостаном, как и с нами, только мультиканально.
Если коротко. Создали бы у нас аналог Ибей и Амазон в начале нулевых, то и проблем бы подобных не было. Но цифровая экономика начала развиваться очень поздно. У нас нет ни промышленных дизайнеров, ни своего производства микросхем. И это не проблема Путина или текущего правительства. Не было необходимости в СССР, не было конкуренции. А развить то, что создавалось десятилетиями за 5−10 лет нереально. Денис, и не надо сравнивать с Китаем, где семья живет на 100 баксов и средняя зарплата на подобных заводах около 50 у.е. С Китаем, Вьетнамом, Индонезией и другими странами с копеечной стоимостью труда никто не сможет конкурировать.
В смысле? Они там за 50 у.е. занимаются промышленным дизайном и производством микросхем?
Нет, я про работников фабрики. Посчитайте сколько людей потребуется для обслуживания всего процесса производства и сколько это будет стоить если реализовать проект у нас в России или в Штатах.
А Китай тогда каким боком, если сравнивать надо со Штатами?
>Если коротко. Создали бы у нас аналог Ибей и Амазон в начале нулевых
Озон в 1998 создали. Алибаба в 1999. Вместо ебая у нас был молоток созданный в 1999.
Проблема наших компаний в том, что либералы у власти кинули их в бой с неравными им по весу соперниками, очень специфическое у них понимание принципов рыночной экономики.
>У нас нет ни промышленных дизайнеров, ни своего производства микросхем.
Рыночной экономике не нужны эти разглагольствования, ей нужны равные условия, по настоящему равные, уравнивающие и различие в стоимости капитала, рабочей силы, отношения к экологии
и т. д.
Дальше невидимая рыку рынка сама справится.
>А Китай тогда каким боком, если сравнивать надо со Штатами?
Человек закоренелый совок, он до сих пор хочет, чтоб в России все делалось в полном объеме от, а до я, или нечего и начинать. При этом он хочет, чтоб оно само как то делалось, не мешая ему покупать китайщину без налогов и пошлин.
А это что?
Это классическая Вавилонская башня. Прямо по книжке.
не надо сравнивать с Китаем, где семья живет на 100 баксов и средняя зарплата на подобных заводах около 50 у.е.
С таким Китаем не надо сравнивать, потому что его давно не существует. Я был за год четыре раза — в Шанхае, Ченду, Пекине и Хайнани. Всё совершенно не так, как представлялось.
1. В Китае рождается 1.8 ребёнка на женщину вместо простого воспроизводства в 2.3. Никому не запрещают рожать, наоборот — они начали стимулировать рождаемость.
2. В Китае нет смога и мало людей на улицах. Мало людей, нет смога, на улицах тихо — беззвучно едут электрические скутеры и автобусы. Практически не видно пробок, с Москвой не сравнить.
3. В Китае — обычные торговые центры, в магазинах то же самое, что у нас, те же бренды, только в полтора-два раза дороже.
4. В Китае средняя зарплата — такая же, как в России или выше. В Харбине 3−4 тысячи юаней в месяц (27−35 тысяч рублей), в самом богатом Шанхае — 7−8 тысяч юаней (60−70 тысяч рублей).
5. Всюду чисто, цветы, хорошие дороги, гладкий асфальт в городе, нет мусора, не видно полиции, все в европейской одежде. Никто не курит. От Москвы, скажем, отличают только иероглифы.
То есть все представления о «перенаселённой стране нищих рабочих, задыхающейся от пробок и смога, где работают за 50 баксов» — неверны.
они прошли этот этап уже.
и т. д. — прекрасно заказывается по аутсорсу, можно и незнать где эта команда вообще сидит и сидит ли в одном офисе или распредена по миру и организована чисто сетево. и т. д. создать — нет вообще. Все тебе привезут и свинтят и наладят — мигом, только плати.
современные производства (темболее товаров тнп) — весьма аккуратные.
Электроники — ваапще чистенькие.
Промдизайн
Вообще, в 20-е годы 21 века проблемы какойто завод, цех
Вопрос — куда товар сбывать? И как быть с сырьем, которое импортное во многом?
Ответ: производить нечто, на базе копуссты, репы, еловой древесины, очень дешовое и много (что именно — это должен какойто Леонард Абрамыч Довинчев выдумать).
Также можно чттото полипропиленово\алюминиевое (это все есть свое). Тоже много и дешовое. (эти продукты проще выдумать, чем съедобное).
Ит.д.
Но поскольку чувака, который вот этот вот хитовый товар, который сразу на мировом рынке займет пальму — нету, а тот, кому положено такого чувака нанимать, сделать это не спосбен органически, то надо расслабица и радоваться что китайцы делают, а сдэк привозит.
>С таким Китаем не надо сравнивать, потому что его давно не существует. Я был за год четыре раза — в Шанхае, Ченду, Пекине и Хайнани. Всё совершенно не так, как представлялось.
Существует, в нем живет 1.3 млрд людей.
Все что вы описали верно, но относится только к новому китайскому дворянству — городских жителей с пропиской. Их примерно 200 млн. человек, они и получают среднею зарплату выше чем у нас, они же заполонили все туристические направления.
Лифт между классами тем неменее существует, сам общался с таким переселенцем, оборотистый и предприимчивый человек, накопил денег и купит себе прописку, так он вырвался в верхний класс Китая с принципиально другим уровнем жизни.
Я проехал на автобусах и поездах все китайское побережье где производят электронику, мой друг весь север Китая, совокупно там год прожил.
Лучше всего живут китайцы в Гонконге — экономической дыры Китая.
Жителям привелегированного класса тоже достается, в части экологии. В марте 2015 я был в Пекине на выставки, за весь период пребывания не смог проветрить номер, на улице постоянно воняет горелым, все время стоит легкий туман из смога, который пропадает если появляется сильный ветер, на любой горизонтальной поверхности лежит чёрная угольная пыль.
Но что точно есть в Китае, это постоянный экономический рост, это видно даже невооружённым взглядом.
Все кто хвалит китайское экономическое «чудо», должны понимать, это 100% Сталинский подход, выжать свое крестьянство для индустриализации.
Если вы хвалите Китай и не хвалите Сталина, значит вы кривите душой.
Нужно ли нам такое экономическое «чудо»?
Наверное нет, в одну реку дважды не входят, такие способы роста мы переросли. С точки зрения развития общества, мы опережаем Китай на 50 лет минимум. Зачем нам перенимать устаревший опыт?
«В марте 2015 я был в Пекине на выставки, за весь период пребывания не смог проветрить номер, на улице постоянно воняет горелым, все время стоит легкий туман из смога, который пропадает если появляется сильный ветер, на любой горизонтальной поверхности лежит чёрная угольная пыль.»
Ну вот я был в Пекине в марте 2017 — ничего похожего. Не пахнет, нет чёрной пыли, воздух прозрачный.
одно из десяти: либо вы оба были в разных Пекинах, либо по разному понимаете «чистый воздух» либо оба врети, либо ктото один вообще небыл в Пекине
и т. д. и т. д.
Но скорее всего, вы жили в разных отелях — с наветреной и подветреной стороны. Напирмер, можно быть в Москве и поселиться в Капотне, а можно нуууу в Серебряном бору. Воздух будет разный.
Разумеется и ценник у таких отелей веееесьма разный.
Не знаю розу ветров в Пекине, но думаю, если сравнить по карте расположение отелей, то сразу будет ясна и роза ветров Пекина
Центр щас в любом городе — не факт что чище. В Мск тот же кутузовский непригоден для проживания уже несколько лет, например.
>> Я был за год четыре раза — в Шанхае, Ченду, Пекине и Хайнани. Всё совершенно не так, как представлялось.
даже наверно маниакальный китаевед не станет летать 8 раз (туда обратно) в китай за год, если перелет будет экономом. Это надо мазохистом быть. Либо карликом.
и т. д. Лудше потом на такси или арендованой машине доехать куда надо.
Следовательно, таки бизнесом, чтоб хоть ноги както вытянуть. Но, летая бизнесом, конечно и отель надо приличный брать. В ззеленом районе, подальше от промзон, подороже
А демид наверно не шиковал, а экономил. Оттого и два Шапиро два Пекина.
Не, я летал экономом, потому что всё за счёт принимающей стороны. А они за бизнес-класс для партнёра не могут платить по корпоративным причинам.
Но всякий раз доплачивал тысяч восемь за пересадку в улучшенный салон, это есть в 777, за это они платят. Это такой недобизнес-класс, там нормально, вообще не замечаешь, спишь себе или фильмы смотришь.
Отель, конечно, 4−5*. На Хайнани вообще чумовой. Но это неважно, мы ж ездили по городу, гуляли в старом городе, ездили в интернет-компании на переговоры.
Просто за три года всё изменилось, например, грохочущий поток скутеров стал беззвучным и редким. И нет масок на лицах мотоциклистов, как во Вьетнаме.
>> Это такой недобизнес-класс,
вот. дедукция есть дедукция. от нее никуда не денесся.
и т. д. и т. д., патамушта так надо.
Ну и собсно они же эту специальную прорамму по чистым источникам и двигателям реализуют. Какието уже сумашедшие сдвиги в плане солнечной энергетики (прямо плавающие панели на озерах) и гравитационная (защот тяги в высокую трубу) гдето в Гоби у них давно построена самая мощная в мире
Собсно, мы бы тоже легко могли сделать тотже кавказ не только житницей\здравницей, но и допустим энергостанцией. Горы достаточно высокие — на склоны кладутся куча гибких легких труб спиральных пластиковых, внизу у каждой трубы — генератор и лопасти. И понеслась — тяга на перепаде высот допустим в 1 км — просто чумовая. А на 2 — страшно и подумать. Тысячи электрогенераторов, бесплатно почти, суммарная мощность практически безгарнична. ДУ-800, я полагал бы, более чем достатчно — их и затащить вручную и соединить — никакой даже техники не надо.
Другое дело — мы должны упирать на грязные источники, штоб сажа
https://ria.ru/world/20170504/1493628467.html
В Пекине уровень загрязнения воздуха резко превысил безопасный показатель
ПЕКИН, 4 мая 2017 года — РИА Новости, Иван Булатов. Уровень загрязнения воздуха вредными частицами PM2.5 в китайской столице в четверг превысил безопасный уровень, рекомендуемый ВОЗ, в 21 раз, свидетельствуют данные министерства охраны окружающей среды КНР.
Премьер Китая обещал побороть смог и вернуть стране «голубое небо"
Основную опасность для здоровья представляют частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона, которые создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывая приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем. Безопасный уровень, рекомендуемый Всемирной организацией«авоохранения (В»составляет 25 микрограммов на кубический метр.
Согласно данным министерства охраны окружающей среды КНР по данным на 9.05 по местному времени (4.05 мск), концентрация вредных частиц PM2.5 в среднем по Пекину составила 533 микрограмма на кубический метр.
В Китае стартуют новые масштабные проверки в сфере экологии
Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что правительство страны примет ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха в этом году и «вернет Китаю голубое небо». По словам китайского премьера, в этом году выбросы двуокиси серы и оксида азота сократятся на 3%, значительно снизится концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе. Он добавил, что власти ускорят работу по борьбе с загрязнением, вызванным сжигаем угля, модернизируют электростанции на угле и примут ряд комплексных мер, направленных на борьбу с источниками загрязнения, а также ужесточат природоохранное законодательство.
что характерно — можно не сумлеваться, что снизют, а также скопипастят технологии очистки и утилизации мусора
и т. д. А потом и начнут продвавать подешовке через алибабу мусоросжигательные заводы. и т. д. и тихо и спокойно устранили проблему.
У нас же пока — кинжалы, арматы, самолетающие ядерные крылатые ракеты и берегосмывательные торпеды. Но свалку в Волоколамске как протухла — пришлось оплачивать бригаду голандцев, привезли трубы, пленки, буры,
Но битва одних тупых (население) с другими такимиже (заслон) была эпическая. При такой прям войне, за решение такой глобальной проеблемы, этим голландским мусорщикам если не звезды Героев, то медали какието можно было бы дать. Закрытым указом.
Ну или грамоту?
Но они вроде и не просили. Получили бабло и уехали. И родина даже и не узнает имена этих героев. А мониторить работу сжигательного оборудования они наверно будут удаленнно, через инет.
Конечно, когда таки уастся отключить интернет от мира, то работа оборудования ненадолго разладится. И мы почуем запах.
>Ну вот я был в Пекине в марте 2017 — ничего похожего. Не пахнет, нет чёрной пыли, воздух прозрачный.
Вам крупно повезло, может был какой либо саммит или ещё что с высокими иностранным гостями. Китайцы по щелчку выключают все что дымит.
Может когда вы приезжали поднялся сильный ветер. В марте 2017 в Пекине было критическое ухудшение экологической обстановки:
https://regnum.ru/news/society/2251873.html
У нас же пока — кинжалы, арматы, самолетающие ядерные крылатые ракеты и берегосмывательные торпеды.
Это называется международное разделение труда.
Беспокоят насекомые? Очередной галактический таракан хочет захватить мир? Уничтожим! Обращайтесь.
>> Это называется международное разделение труда.
вот и я про разделение. Изучал тут надысь глобус — смотрел, где и что можно смыть. Если Балтику — то смоет все, включая Питер.
и т. д. Если применять эту штуку — то войну одновременно надо и Канаде с Мексикой объявлять или прям фигачить внезампно, без объявления? Но так войны начинать — примета плохая, доказано шикель грубером.
Англию? Высокие меловые берега, врядли с одной цунами прокатит. Но ведь множественные одновременные цунами (точнее — последовательные) тоже невозможны при данной технлогии. Т.к. она смывает и все, что в море в тот момент плывет.
Если Сев. Америку — то там по бокам Канада и Мексика. И Карибы с Кубой
Где ее применять то? На каком театре действий? Каспий? Черное море (чтобы какбы Дарданеллы прочистило и расширило?).
Речь исключительно пр канал им. И.В.Сталина.
рыбу торпедами глушить запрещено. это браконьерство. Да и не всегда удачно, что показано в комедии Гайдая Самогонщики.
Кстати, тот собакен чемто напоминает и безпредельную крылатую ракету с непредсказуемым полетом.
про загрязнение воздуха в китае — https://ig.ft.com/china-pollution/ графички, цифры, картинки, а не вот это вот «личные впечатления», которые наверно тоже важны. но делать выводы только по ним — ну это как-то неразумно.
Ну то есть сам ты в Китае не был, но таблички нагуглить можешь. И поэтому рекомендуешь мне забыть то, что я видел собственными глазами и слышал собственными ушами, и читать твои таблички.
Понимаю. Хипстер. Виртуальная реальность. Разумно верить экрану смартфончика, а глазам неразумно.
Сократ говорил, что ничего не знает? щас загуглим.
Гудериана не судили? щас найдём пруфы.
В Калифорнии жилье дорогое? щас опровергнем.
В Китае не было смога? щас найдём смог.
За окном дождь? щас уберём.
Да, я прочёл, что «делать выводы ТОЛЬКО по ним» и прочие оговорки, но смысл-то такой: «ты вот ездиешь, а я не ездию, но я щас за минуту нагуглю и докажу, что лучше знаю».
Про то, что неразумно нападать внезапно — стоит почитать Нефедова про новое оружие, и как оно в одночасье меняет картину мира, если применять быстро, до того, как противник научится противодействовать или сделает своё.
И когда именно оно у Гитлера завязло.
https://knigogid.ru/books/770497−1941-g-doroga-na-moskvu/toread
>> Он считал, что историю человечества определяют великие, фундаментальные открытия — в том числе и появление нового оружия.
вот именно — нового, Карл. А не полузабытого недоделанного старого.
Разницу то надо улавливать между новым фундаментальным открытием и вундервафлей, которую когда даже был ссср отбраковали за бессмысленностью на уровне даже не образца, а концепции.
>>Про то, что неразумно нападать внезапно — стоит почитать Нефедова про новое оружие, и как оно в одночасье меняет картину мира, если применять быстро, до того, как противник научится противодействовать или сделает своё.
Именно поэтому, чтобы не иметь такого преимущества и такой возможности победить и была эта презентация известная, когда наших партнеров верховный предупредил о том, что у нас ещё в разработках (а не в серии и не в войсках — готовое к применению и в должном количестве)? Толково.
А по инфе:
Там ещё забыли про Англию и её пушки написать. Это ж тоже была революция — когда англичане стали серийно железные пушки делать корабельные. И про пушки которыми стены Константинополя турки побиваши — тоже ведь было, изобретатель сначала их самим константинопольцам предложил. А те отказались, мол не хотим денег палить, стены и так любую осаду выдержат. Тогда он к туркам пошел.
А что это за лук рефлексирующий? Это типа интеллигенции нашей? Тогда да. Это опасная штука.
А китайцы не рефлексируют. Они задолго до этого лука самострел многозарядный изобрели. Но почему-то вместо завоевания мира стали стену строить задом наперёд.
Татаро-монголы — это интересный исторический мэм. Ни татары и ни монголы. А кто? А бог его. Инопланетяне какие-то. Интересно что расскажет днк-генеалогия об этом рефлексирующем луке.
>> Татаро-монголы — это интересный исторический мэм. Ни татары и ни монголы. А кто? А бог его.
да японский десантный отряд на континент, который уплыл и застрял. А потом потихоньку начал систематизировать и структурировать дикие племена и благодаря дисциплине организовал их в орду, армию и двинулся.
Понятно, что прямо идти на Китай они не могли, пошли севернее и скопились в Монголии. Сосбно, и в 20 в. им также точно пришлось начинать с Манчьжурии.
Плацдарм им было проще в путсых землях, хотя там гораздо холоднее и жостче. А плацдарм в Китае не удержишь т.к. там просто никаких стрел не хватит отбиваться — просто задавят масоой и трупами завалят, но выпихнут в море. (пока только холодное оружие было).
«не полузабытого недоделанного старого.
Разницу то надо улавливать между новым фундаментальным открытием и вундервафлей, которую когда даже был ссср отбраковали »
Это ты про ядерный двигатель на борту летающего судна? Он — не новое?
да и про батискаф.
и т. д.
а ядерный двигатель — воздушный прямоточник с разогревом от ядерного топлива — выдуман давным давно (собсно, какая разница какой теплоноситель, газ или жидкость). Но он не применялся нигде и никогда т.к. дорого и опасно.
Испытать такой двигатель в реальном полете (а не на стенде, как это, допускаю, и было сделано) — не возможно. Т.к. он обязательно гдето упадет.
А два раза испытаете — два раза загадите
Да никто и не опровергал что это чтото новое, более того — подтверждали что идея древняя.
Ну, И.С., ну не щекотите меня. Ну какойбы дремучий математик небыл, но после мехмата тупить, что эти все кундштюки существуют и новые — ну нереально. Заканчивайте, а то обхохочусь)))
Рефлексирующий лук — это когда ты сделал себе айфончеком лук в лифте или сортире и рефлексируешь над ним. Хорошо ли видны кубики, строгий ли взгляд.
А ретрофлексный лук — который без тетивы сгибается наоборот, то есть назад, в ретро-положение.
там, с этим прямоточником, другое интересно. Наверно труба для воздуха — длиною метров 50 (чтобы он успевал нагреваться.) А то и 150 м\пог.
и т. д. — что нереально на нонешнем уровне развития науки и техники.
Змеевик тут невозможен — сопротивление воздуха не даст.
Непонятно и есть ли у ней управление скоростью (ясно, что быстро менять температуру трубы — невозможно). Т.е. это баллистический такой снаряд, по сути.
Конешно можно допустить, что там вопще както соврешенно иначе все устоено и работает. Но это невозможно, т.к. требует столько именно открытий (управление скоростью например)
тепреь я понимаю, по чему сайт для лучников именно лукомания, боумания называется.
если же ядерный реактор, но просто вырабатывает или сразу электричество (и крутит уже обычный реактивный двигатель) или через традиционную схему тепло\мехнаическая энергия вращает генератор — то это тяжеленная штука, даже если всю защиту нафиг убрать и оставить только трубочки.
прямоточник воздушный, другое нереально.
Страны, где народ умеет концентрироваться и деньги считать, все доверяют друг другу, нет толпы никчомных идиотов на какихто бредовых вереницах кортежей
Это вы про Хорватию такой панегирик штоле? Лол. Съездите туда как-нибудь, это не очень дорого и даже вам доступно будет.
>Кстати, успехи Хорватии — эту теорию подтверждают и в спорте (урок многим великим футбольным странам). Страны, где народ умеет концентрироваться и деньги считать, все доверяют друг другу
https://offshoreview.eu/2018/07/13/luka-modrich-okazalsya-v-tsentre-korruptsionnogo-skandala/
>Это вы про Хорватию такой панегирик штоле? Лол. Съездите туда как-нибудь, это не очень дорого и даже вам доступно будет.
Он же как-то писал, общественный транспорт стал сильно дорогим для него, а вы про поездку в Хорватию. Он предпочитает в своем воображении путешествовать, выстраивая в уме дивные миры с розовыми пони и эльфами.
>>Это вы про Хорватию такой панегирик штоле? Лол. Съездите туда как-нибудь, это не очень дорого и даже вам доступно будет.
какую хорватию то? Я там небыл. И писать панегирики про страны где небыл както странновато (с моей стороны). А вы видать нигде не побывали окромя Турцыи. Побывайте. Германия, Англия, Нидерланды, Финляндия.блбалбла — как увидите там кортеж из 30 чоррных машин — фоткайте и выкладывайте сюда пруф. Трампа — и то на прием привезли на 1 машине. Чтобы жути не наводил.
А так — смех это конечно да и только. Опасности безопаснотсти — а зонты не взяли или хоть пленку какуюто, вымокли все. Хотя мчс, надо отдать должное. всем смс-ки слало слало вчера про ливень. Но видимо не туда слали.
Конечно, косяки бывают в любой, самой тщательной даже и работе и подготовке. Лето, жара, ничего страшного авось не простудятся. Но тщательнее — надо. Это факт.
все эти несуразные амуниции — компенсаторную природу имеют, обратно пропорциональную реальной крутизне. Незакомплексованный человек — ему хоть тыща опасностей угрожает, а так не заморочится. Причом — одни хрен, всех опасностей не избежишь (ливень, хотябы.). Хотя дождик, как видим, - он всегда может начацца, темболее с потеплением климатов.
>> Он же как-то писал, общественный транспорт стал сильно дорогим для него, а вы про поездку в Хорватию. Он предпочитает в своем воображении путешествовать, выстраивая в уме дивные миры с розовыми пони и эльфами.
ну, это вам все копейки, а мне не копейки. Я тоже предпочитаю защот принимащей стороны, как и И.С. (хотя конечно 4 раза в год врядли бы ломанулся в одну и туже страну). Хотя китай — большой и разнообразный. Там я тоже кстати небыл, подожду, пока оне визы нам отменят. А то дружба пхайпхай, а виды — будьте добры. Кстати, белорусам визы в китай недавно вообще отменили.
Побывайте. Германия, Англия, Нидерланды, Финляндия.
Молодой человек, я там жил десятилетиями. Но за заботу спасибо.
И все же, что это за чудесная страна такая, где «все друг другу доверяют»?
>> общественный транспорт стал сильно дорогим для него, а вы про поездку в Хорватию.
а что, простите, делать в этой хорватии если ты не хорват и не фанат балканистики? Пляжи там вроде есть, но дааалеко не самые хорошие. Море — понятно, что средиземное. Море как море. Просто так ходить туда сюда?
Что там вроде и есть — это в Дубровнике всякие курсы яхтенных капитанов. Тебя с группой грузют на яхту и гдето пару недель возят по адриатике и обучают. Потом как на автоправа сдают экзамены в марине на управление яхтой. Это международные права, которые дают право брать на прокат яхту без капитана где угодно и самому каботажно плавать.
Стоит кстати не особо дорого. Да и интересно. В Мск тоже есть такие всякие курсы, но всетаки в настоящем море круче.
Может соберемся в этом году (уже третий год как откладываю) Хотя непонятно, зачем мне так уж эти права, не настолько фанат.
>> Молодой человек, я там жил десятилетиями. Но за заботу спасибо.
ну и как, за десятилетия, много видели ежедневно кортежей из бронемашин по 10−20? Я не десятилетиями, скорее наездами в течении десятилетий, но както не натыкался (наверно разминулись).
>> И все же, что это за чудесная страна такая, где «все друг другу доверяют»?
ну, наверно почти везде, где нет бронекортежей — и доверяют? Это какбы показатель? Да и вчера смотрел вручение медалей под ливнем — почти взасос целовались макрон и хорватка со всеми игроками,(понятно, что чтобы на выборах потом показать, какие они народыне), но ведь это както и несолидно и негигиенично, они все грязные, потные,
и т. д. Разве можно так первым лицам государств? Это какаято супердоверчивость.
ну и как, за десятилетия, много видели ежедневно кортежей из бронемашин по 10−20?
Я их и здесь не вижу. Наверное потому, что не в интернетах обитаю.
ну, наверно почти везде, где нет бронекортежей — и доверяют?
Лол. Да вы сказочный просто персонаж!
>> Лол. Да вы сказочный просто персонаж!
рад, что доставил вам несколько приятных минут своей наивностью))
а теперь скорее возвращайтесь в свой мир омрачения. Выдумайте какойнить вид берегосмывающей ракеты. Штобы заодно и по Хорвати жмякнуть.
Одно хорошо — дальше бумажной выдумки дело, как обычно, не пойдет. В материале — это надо уметь да и деньги иметь.
>> Я их и здесь не вижу. Наверное потому, что не в интернетах обитаю.
наверно просто в такой провинции, что туда и не заезжают.
Меня они кстати не напрягают. Надо так надо. Темболее безопасность. Просто все должно быть в меру, а не достигать абсурда.
>> Молодой человек, я там жил десятилетиями.
даже не спрашиваю «там это где»? Но интересуюсь (такой несколько нетипичный случай) — вы «там» в командировке или сами по себе жили десятилетиями? Вы как там жили — снимали все эти десятилетия жилье или таки купили? А когда назад сюда вернулись — там продали или сдаете просто?
и т. д.
Жизнь десятилетиями — она предполагает внж, а точнее даже и пмж оформление. И даже и ггражданство (временного ценза — более чем достаточно).
Так чтоже вдруг так круто изменило жизнь? Дым отечества? Просто обычно люди, живущие где либо десятилетия — они это по какойто причине делают, цель какуюто имеют
Если конечно гдето просто в загранучреждении работали или в детсве жили с родителями — тогда другое дело.
>>А ретрофлексный лук — который без тетивы сгибается наоборот, то есть назад, в ретро-положение.
Это так похоже на чел общество. Общественное устройство, достигнув совершенства, напоминает именно такой ретрофлексный лук. Интеллигенция и иже начинает по этому поводу рефлексировать, опасаясь (и попутно провоцируя) обрыва тетевы — ведь вывернет всё наизнанку. Но рано или поздно — выворачивает (1917). Сейчас наш общественный лук с 1991 уже явно опять экстерном перетянули в ретрофлексное состояние. Как тока порвёт тетиву — болтанёт так, что мало не покажется. И тогда с такой ностальгией будем вспоминать мундиалю прошедшую.
Что будет быстрее, техн прорыв или тетевы обрыв? Это вопрос философский — пока не оборвало. А после обрыва — это ваще не вопрос, там уж не до вопросов буит.