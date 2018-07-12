Ozon.ru опубликовал вакансию менеджера проекта по разработке электроники и железа для складских нужд, а так же устройств «умного дома», «интернета вещей» и «умных колонок». Источник близкий к интернет-компании подтвердил «Ведомостям», что в Ozon Robotics действительно займутся робототехникой. Представитель Ozon.ru подтвердил редакции «Роем!» работу над интеллектуальной автоматизацией складов и над системами умного дома:

Одно из направлений нашей работы — SmartHome. Если вы покупаете что-либо на Ozon и заказываете доставку, но вас нет дома, при наличии системы SmartHome вы могли бы удаленно отследить приезд курьера, открыть ему дверь, чтобы он оставил ваш заказ. Мы решили заняться такими решениями самостоятельно. Глобальная цель — простота покупки у нас.

В июне 2018 года Анатолий Орлов, около 10 лет руководивший разработкой и работой над поиском «Яндекса», запланировал нанять более двухсот новых разработчиков в Ozon.ru. Части из них предстояло заняться, по его словам: «несколькими пока полишинельно-секретными проектами». Орлов объяснял: «Не очень давно мы поняли, что хотим быть технологической компанией, а не просто большим магазином, т.к. на таком масштабе собственные технологии позволяют экономить много денег и оказывать лучший сервис для пользователя».

В 2014 году американский Amazon (в прошлом интернет-магазин, сейчас технологическая компания, e-commerce приносит ему меньше половины операционной прибыли) начал распространять свою первую умную колонку Echo среди подписчиков на привилегированные сервисы покупателей Amazon Prime. Летом 2015, колонка попала в свободную продажу в США, ещё через год в Великобритании. Похожие устройства выпускают и конкуренты: Apple, Google. Всего за 2017-й год в США было продано 25 млн. колонок с голосовыми помощниками.

10 июля «Яндекс» продал партию своей первой умной колонки Яндекс.Станция, в ближайшие 3 месяца «Станцию» купят и другие желающие. Колонка, как и у Amazon в 2014-м, распространяется с программой лояльности на базе «Музыки».

В марте 2012 Amazon купил производителя складских роботов Kiva Systems — современные версии этих машинок и обслуживают теперь часть складов интернет-продавца.