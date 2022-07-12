В середине июля Совет Евразийской экономической комиссии может утвердить проект, согласно которому маркетплейсы будут обязаны получать от продавцов заявления о безопасности на товары из-за рубежа. Согласно этому документу, на территории стран ЕЭК будет проведен эксперимент, для которого вводится временный порядок для товаров «внешней электронной торговли»: они должны будут соответствовать техническому регламенту Таможенного союза. Основная идея проекта в том, чтобы продукция, которая вводится в обращение в Китае, США и других странах, соответствовала требованиям безопасности, принятым в Евразийском экономическом союзе. Заявление о безопасности товара должен составить иностранный продавец в электронном виде на основании «доказательственных материалов», которые должны содержать информацию о всех характеристиках, показывающих, что товар соответствует техрегламентам Таможенного союза, следует из документа. Перечень «доказательственных материалов» каждое государство определяет самостоятельно, говорится в нем. Маркетплейс должен будет разместить заявление о безопасности в разделе с информацией о характеристиках товара.

Подобные нововведения могут привести к росту стоимости таких товаров, а также к отказу предпринимателей поставлять их россиянам, считают в Минпромторге. По данным ведомства, рыночная конъюнктура в России существенно трансформировалась в связи с приостановлением деятельности ряда крупных иностранных маркетплейсов (ASOS, Farfetch, Etsy), экспресс-перевозчиков (DHL, TNT, FedEx, UPS), изменением логистических цепочек и нестабильностью курса, говорится в документе. В январе-мае 2022 года объем импорта трансграничной электронной торговли снизился почти на 40% (международные почтовые отправления и экспресс-грузы), несмотря на повышение порога беспошлинного ввоза — количество отправленных посылок из-за рубежа составило около 62 млн штук, оценил Минпромторг.