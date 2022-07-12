«Яндекс» откроет офис на 400+ человек в Армении


Яндекс консолидирует уехавших из России сотрудников по тем местам, куда они уехали. В частности, в Армении набралось (наберётся?) более 400 сотрудников:

Одна из самых быстрорастущих корпораций в России Яндекс, решила открыть новый офис в Армении, направленный на координацию деятельности компании в странах СНГ, где будут работать свыше 400 сотрудников. Яндекс является транснациональной компанией в отрасли информационных технологий, владеющая одноимённой системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

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